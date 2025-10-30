快訊

嘉市鬧區中山路老屋重生 紀念民主醫師張宏榮...台灣圖書室修復重啟

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
座落嘉義市鬧區中山路「台灣圖書室」，擁有80多年歷史的3連棟木構老屋，在市府「嘉有木屋2期」修復計畫支持下，經逾1年修繕，日前重新開幕。圖／嘉市府提供
座落嘉義市鬧區中山路「台灣圖書室」，是紀念民主前輩、已故醫師張宏榮所創設，推動本土文化與民主運動據點。這棟擁有80多年歷史的3連棟木構老屋，在市府「嘉有木屋2期」修復計畫支持下，經逾1年修繕，日前重新開幕，下午文化部長李遠將參訪與台圖室空間合作的百大文化基地之一的「島呼冊店」。

市府都市發展處表示，台圖書為日治時期木構建築，這次修復聚焦其中一戶，完整保留檜木梁柱、太子樓等歷史元素，並打通牆體改善動線，使閱讀空間更加通透明亮。期盼透過木造建築的再利用，重現昔日「木都嘉義」的城市風貌。

修復過程由嘉有木屋輔導團學邑工程顧問公司及南華大學建築系教授陳正哲，技術設計協助，屋內以「ㄇ」字型木構支撐，搭配玻璃落地窗引入自然光，展現舊屋新生透明感；台圖並與「將才工場」合辦土牆修築工作坊，邀志工共同參與修復，實踐「公眾的圖書室，由公眾共同修築」精神。

台圖室建於1942年，原為地方聞人劉再生宅邸，後由律師蘇欐弘購入設事務所，2011年故蘇欐弘律師子女延續、發揚台圖室精神，無償提供中山路255號作為台圖室營運，館內典藏創辦人張宏榮珍藏台灣文獻，也收藏大眾捐贈的地方文史書籍，不定期舉辦展覽與文化講座，延續嘉義人文脈絡。

修復重啟，台圖室與丹娜絲風災歇業「島呼冊店」空間合作。打造新的藝文平台，為中山路老城區注入新活力。重啟茶會溫馨圓滿，總統府資政張博雅、台圖室榮譽理事長張宏榮遺霜鄭書勉、市府都發處長許懷群、市議員及文化界人士祝賀，見證老屋再生、文化重啟重要時刻。文化部長李遠下午參訪圖書室與百大文化基地「島呼冊店」空間。

台圖室重新開放後首場活動，31日晚間6時半免費放映2025台灣國際人權電影節聚落串聯動畫電影「科布爾之燕」。該片以1998年塔利班殘酷統治下的阿富汗首都為背景，刻畫戰亂中的人性與自由追求。

座落嘉義市鬧區中山路「台灣圖書室」，擁有80多年歷史的3連棟木構老屋，在市府「嘉有木屋2期」修復計畫支持下，經逾1年修繕，日前重新開幕。圖／嘉市府提供
座落嘉義市鬧區中山路「台灣圖書室」，擁有80多年歷史的3連棟木構老屋，在市府「嘉有木屋2期」修復計畫支持下，經逾1年修繕，日前重新開幕。圖／嘉市府提供

