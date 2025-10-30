影／雲林油漆師傅即興彈鋼琴…影片近百萬人看 他揭：為阿嬤學的

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣一家音樂教室近日裝修，油漆師傅曾煒泓見到教室內的鋼琴，當場即興彈奏曲目「夢中的婚禮」，過程被工作人員拍下上傳網路社群，有近百萬瀏覽次數。記者陳雅玲／攝影
雲林縣一家音樂教室近日裝修，油漆師傅曾煒泓見到教室內的鋼琴，當場即興彈奏曲目「夢中的婚禮」，過程被工作人員拍下上傳網路社群，有近百萬瀏覽次數，曾煒泓得知影片在網路引起迴響表示，他從未正式學過鋼琴，「那首曲子，是為阿嬤學的。」

曾煒泓近日在虎尾五線譜音樂教室進行裝修工程時，即興彈奏一段「夢中的婚禮」，因久未彈奏，略顯生疏，但仍讓在場工作人員為之驚嘆，彈奏過程被曝光在網路社群，有多達3千多次分享、近百萬瀏覽，有網友說「邊彈鋼琴同時不忘嚼一下口中的檳榔，超級衝突的畫面」、「瞬間被黃袍加身的感覺，氣質都出來了」。

今年37歲的曾煒泓從事油漆工作已有15年，手上長年拿的是滾筒刷、不是琴鍵，他表示，他從未正式學過鋼琴，學校的音樂課只記得吹直笛，根本不識五線譜。他跟阿嬤感情很好，國三那年，得知阿嬤很喜歡聽鋼琴家理查克萊德門演奏的「夢中的婚禮」，為了讓阿嬤開心，花了三個月時間自學鋼琴。

曾煒泓回憶當時，阿嬤家有一架很舊的鋼琴，為了練琴，他在學校請教同學，下課後就到阿嬤家練琴，整整練習三個月的時間，才學會這首曲目，他記得阿嬤聽到他的演奏，當場紅了眼眶，感動的神情他至今難忘，雖然阿嬤3年前已過世，彈奏這首曲目的時候，仍讓他想到阿嬤。

音樂教室老師陳寶玲說，她聽到油漆師傅彈奏鋼琴時非常訝異，雖然指法有些問題，但以無師自通來說已經很厲害，「夢中的婚禮」是學鋼琴的必學曲目，通常孩子要學2年才會彈奏這首曲目，師傅自學3個月就會「超厲害」、「有超帥的感覺」，建議他可以到教室從基礎開始學起，應該很快就能熟練。

