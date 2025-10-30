台南文資災後重建 李遠允全額補助

7月初丹娜絲颱風造成台南沿海地區多處古蹟、文化資產受損，文化部長李遠昨率團隊南下現勘，允諾「文化部會盡全力協助」，並宣布啟動各項復原工作，並對各縣市提出案件全額核定補助；南鯤鯓代天府表示「鬆了一口氣」。

文化部說明，「丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原重建特別條例」從中爭取2.94億元特別預算，將協助地方政府辦理文化資產災後搶修及復建計畫，預計提供8縣市共37案，經費約2.86億元，其中，台南部分已核定補助19案，共近2億元。

李遠昨與南市副市長葉澤山等人前往國定古蹟南鯤鯓代天府現勘，檢視包含三川殿、前拜亭、正殿、左右五門屋面裝飾構件等損毀情況，接著再到歷史建築北門嶼陳家古厝，也是「烏山頭水庫通」陳正美的故居，了解受風災、豪雨影響後造成屋面與屋架嚴重損壞情形，以及後續修繕計畫。

「我帶著核定預算來的！」李遠表示，重建不只是恢復原本的樣子，更希望透過進步的技法，使文化資產變得更好，此次在行政院及立法院支持下，各縣市提出的案件將全額核定補助，無須地方自籌配合款。

李遠說，看到風災後許多古蹟、古厝受損時，心裡真的非常焦急，一旦屋頂的瓦片被鐵皮取代後，整個社區的風貌就很難回到過去。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名說，廟前的大牌樓全毀，廟內許多地方也嚴重受損，維修經費龐大，感謝文化部願意全額補助古蹟修復。