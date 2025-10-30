聽新聞
台南20路名取自友誼城市 地方難共鳴

聯合報／ 記者吳淑玲林伯驊／台南報導
台南市有20條新道路以友好城市名稱命名，圖為歸仁區高鐵特區的西科紋納街。記者林伯驊／攝影
台南市政府為彰顯國際交流，在新開闢道路或工業區、重劃區，以友好城市名稱命名道路，來自日本美國立陶宛南韓、法國等國，民眾第一眼看到覺得新奇，不過多數居民認為，名稱難引共鳴，期盼持續加強和在地連結性。

民政局長姜淋煌說，命名政策旨在藉由友誼城市名稱深化城市間交流，而命名還是會具有象徵意義或和地方特色相關，也會尊重地方民意。

南市現有7區共20條新道路是以國際友誼城市、姊妹市命名，分布於歸仁、安南、官田、七股、南區、永康、新市，例如歸仁區西科紋納街、安南區托倫斯街、七股區紐奧良路皆來自美國；七股區約納瓦路來自立陶宛；新市區貝濟耶路來自法國，羅茲路來自波蘭；安南區慶州街來自南韓。

來自日本的更多達13條，包括土浦街、水戶街、京都街、秋田街、宇土路、青森路、弘前路、那珂街、山形路等。

位於歸仁高鐵特區的西科紋納街，前、後條道路名稱是智慧一街、智慧二街，居民認為打壞了路名連貫；在高鐵站旁邊的富良野街，僅不到200公尺、有茂密的樹蔭視覺舒服，但也讓車停路邊的民眾說，不理解這條與富良野的關聯。

先前有議員說，居民反映「青森路」被聯想為「輕生」，「弘前路」則近似「黃泉（台語）」，令人聽了就不舒服，地名應具在地歷史與文化意涵，但命名前未與在地討論。姜淋煌回應，議員指有諧音問題，會視情況調整，不一定使用在道路命名上。

台南 日本 美國 立陶宛 南韓

