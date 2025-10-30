台南7行政區沒路名 導航難、送貨苦

台南市升格直轄市10多年，還有7個完全沒有道路命名的行政區，地址以聚落名加上號碼呈現，連在南科周邊的安定區也僅兩條路有路名；議員昨質詢說，沒路名造成導航找不到地址，非常困擾，但道路要改名門檻偏高，市府應檢討道路門牌整編作業要點。

民政局表示，依現行規定，道路更名須取得道路兩旁設籍住戶戶長5分之1以上連署，且民意調查須3分之2以上同意，若未達標，1年內不得再提案，且路名還涉及整編門牌、各項證件更新，影響民眾權益甚鉅，原則上尊重當地使用習慣與意願，但市府可協助辦理。

民政局長姜淋煌說，若有道路未命名的地區，市民有強烈意願辦理道路命名，將請當地公所與里長，積極協助取得地方多數人的認同，依法規提出申請。

台南目前沒有道路命名的行政區包括後壁、將軍、北門、大內、左鎮、南化、龍崎區，大多為尚無都市計畫區域的農村、山區，門牌以地名或自然地形編定。

市議員陳碧玉質詢指出，台南市內許多地區地址缺乏道路命名，導致行政區域混亂，是全國各縣市中最多的，民眾常反映找不到住所，導航、報案甚至郵件配送都有困難，門牌號碼沒有順序，「差1號可能就不在隔壁」，造成民眾生活不便。

安定區只有兩條路有名稱，王姓居民也說，近來建案與外來人口增多，但僅有新開發的直加弄大道、安定東路，大部分道路仍無命名，朋友到訪及送貨員常須多次電話確認，生活非常困擾。

陳碧玉則以南科周邊地區新市區三舍里為例，最近道路與門牌整編完成後，居民反應良好，找路方便，是示範案例，因實務上民眾常因道路名稱重複、辨識不易或投遞混亂而有更名需求，卡在程序繁瑣、同意書難以收集，導致民意無法落實，呼籲市府檢討2012年制定的「台南市道路門牌整編作業要點」，適度放寬門檻。

姜淋煌說，直轄市道路未命名確實困擾居民，像安定區蘇厝一帶發展快速，但相鄰門號可能相距近一公里，造成生活不便。戶政事務所與里長已努力，但仍須尊重民意，部分居民不願更名，整編推動即會受限。