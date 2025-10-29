老字號美食「宏益水晶餃」南北2店歇業掀回憶潮 嘉義街頭新店家搶客

嘉義發跡的台北西門町老字號美食「宏益水晶餃」，Google地圖標註「永久歇業」，招牌悄然卸下。讓老饕驚訝不捨，直呼「童年味道沒了」。宏益發跡嘉義有40多年歷史，家族成員北上開分店，以手工製作、皮Q餡香水晶餃擄獲饕客味蕾。如今嘉義本店早歇業多年，連北部老店也走入歷史。

老顧客回憶，宏益的水晶餃不只是點心，更是一段時光。有人形容，「宏益是水晶餃界的鼎泰豐。」也有人說，「只有嘉義的宏益，才叫真正的水晶餃。」如今南北2家都熄燈，只剩那股Q彈的滋味，仍在老饕心中迴盪不散。

美食達人「嘉義異鄉人」走訪發現，位於公明路與吳鳳北路口的宏益舊址，如今只剩招牌，令人唏噓。這家店曾是嘉義人共同的味覺記憶，「那種竹筍與豬肉交織的香氣、熱騰騰的透明外皮，真的是青春的味道。」

儘管宏益謝幕，嘉義的水晶餃傳統仍延續著。現在嘉義縣市仍有3家水晶餃聞名的小吃店，各自擁有擁護者：嘉市區「北回水晶餃」維持樸實家常風味；和平路上的「好口味」主打豆薯清甜、淡淡勾芡的小巧版本，不需沾醬就能品出層次。