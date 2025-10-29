沙崙生態園區引發草鴞保育爭議 黃偉哲：願就證據對話

國科會通過「沙崙生態科學園區」籌設計畫，因當地有瀕危草鴞，引發保育團體強烈反彈，議員指台南市當前已無工業用地取代該計畫開發，但市府在此開發案中不能沒有聲音，需重視保育團體意見，保住生態核心，在產業發展與生態保育之間取得平衡點創造雙贏。

市長黃偉哲強調，市府從去年9月開始偵測沙崙草鴞活動，發現草鴞密集現身高鐵附近及西區往南5公里的二仁溪區域，保育「認理不認親」，雖然保育團體不相信政府，但政府願意相信他們，也願意與他們坐下來就證據對話。

議員吳禹寰表示，沙崙生態科學園區總面積531公頃，可創造3萬5千個就業機會及2兆2437億元產值，對台南的經濟發展助益非常大，地方無不引頸期盼，但也憂心會破壞當地的生態環境，尤其當地除了草鶚，也是環頸雉、猛禽類、台灣野兔、白鼻心及蝙蝠等動物的駐要棲地，根據學者專家長期在該地的偵測統計鳥種已高達159種。

其中草鶚是貓頭鷹的一種，台灣特有亞種，也是國內瀕臨絕種的保育類野生動物，全台數量不到500隻，大都集中在台灣西南區域，偏好在淺丘的草生地或農場耕地，也是唯一不在森林棲息的鳥種，牠們的食物是老鼠，因棲地過地開發，加上農藥使用及鼠藥毒害，甚至是鳥網與遊蕩犬的攻擊等傷害，草鶚數量越來越少。

吳禹寰強調，沙崙生態科學園區的開發主導權雖是國科會，但為了搶救沙崙生態，市府不能沒有聲音，必須主動站出來為生態把關，重視保育團體意見，對於國科會提出的當地的生態保育計畫，不能僅是點頭。

保育團體要求政府另外選址，但現今台南市並無合適工業區可容納，所以對保育團體擔心依國科會的綠地規劃，草鶚將來會面臨「路殺」威脅，因此建議廠區的硬體建設，應集中在園區的北側，讓南側靠近二仁溪的地帶完整，才能讓草鶚安全移動與覓食及棲息，他要求市府必須重視保育團體這個建議。

黃偉哲指出，市府始終堅持「生態先行」原則，積極推動跨部會協調與公民參與，結合在地文化與教育推廣，理性地基於調查實證，與環保團體、保育團體面對面地對話，期能讓沙崙園區不僅是產業發展基地，更是生態與產業共存共榮的新典範。

經發局表示，委託逢甲大學調查，期程持續至2026年共8季，目前已完成3季調查，調查範圍由沙崙農場 (含健康產業園區) 邊界外擴1公里。

針對草鴞的保育對策，包括已提供穩定的食物來源、採取友善農作、降低棲地干擾等保育作為；同時也建立制度化的保育機制，包括成立監督小組、定期生態調查及追蹤、滾動式的保育對策檢討及改進，盼望用最大的努力給草鴞的棲息與繁殖上最好的保護。