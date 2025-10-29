快訊

翁章梁蟬聯天下標竿縣市首長獎 施政滿意度全國最高

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁與獲獎縣市長同台領獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁與獲獎縣市長同台領獎。圖／嘉義縣政府提供

天下雜誌今天舉行「2025天下城市治理卓越獎」暨「永續幸福城市獎」、「標竿縣市首長獎」頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁以83.3分蟬聯標竿組首位，為全台縣市長施政滿意度最高分。翁章梁表示，將帶著縣民的肯定與榮耀繼續努力，推動嘉義轉型，打造幸福宜居城市。

本屆調查涵蓋近1萬5千份問卷，以「施政滿意度」與「永續幸福城市」2大面向評比；後者再細分經濟、環境、施政、文教、社福、醫衛健康與多元共融7大指標。嘉義縣在社福、醫衛與健康面向大幅躍升，縣民認為翁縣長關心弱勢族群的比例全國最高，並於「永續幸福城市大調查」中名列非六都第6名，較去年進步4名，為全國進步幅度最大縣市。

首度納入的「慢老城市調查」從安居環境、社會友善及身心健康3大領域評比，嘉義縣總分居非六都第3名，並在「社會友善」面向奪冠，高齡者被詐欺比例為本島最低。翁章梁表示，嘉義縣過去體質虛弱，執政以來持續調整與建設，終於看見成果。

他強調，2025年至2035年將是嘉義的黃金十年，台積電進駐嘉義科學園區、亞創中心帶動無人機產業、華泰名品城Outlet即將開幕，六大產業園區也陸續成形，農業、工業、科技與消費產業將邁向平衡發展。縣府並持續推動銀髮人才服務據點與醫療照護布建，讓嘉義成為幸福宜居的慢老城市。

翁章梁蟬聯天下雜誌「標竿縣市首長獎」，嘉義縣施政滿意度全國最高。圖／嘉義縣政府提供
翁章梁蟬聯天下雜誌「標竿縣市首長獎」，嘉義縣施政滿意度全國最高。圖／嘉義縣政府提供
翁章梁再奪全國滿意度冠軍，他表示，嘉義迎向黃金十年，帶著縣民榮耀繼續打拼。圖／嘉義縣政府提供
翁章梁再奪全國滿意度冠軍，他表示，嘉義迎向黃金十年，帶著縣民榮耀繼續打拼。圖／嘉義縣政府提供
翁章梁表示，將帶著縣民的肯定與榮耀繼續努力，推動嘉義轉型，打造幸福宜居城市。圖／嘉義縣政府提供
翁章梁表示，將帶著縣民的肯定與榮耀繼續努力，推動嘉義轉型，打造幸福宜居城市。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 永續 翁章梁

相關新聞

投幣30元全村廣播1分鐘 東石鄉福靈宮創意點子成遊客趣味亮點

嘉義縣東石鄉三塊厝福靈宮，主祀觀音佛祖，還供奉1尊特別「神將」清代古砲，稱為「鐵嘴將軍」，除傳奇神砲，還有一項讓遊客驚訝...

每天苦練14小時 新住民子女獲選國手資格備戰技職奧運賽

素有技能競賽界奧運之稱的國際技能競賽明年將在中國大陸上海舉辦，勞動部近期公布代表出賽的54位新科國手，其中，以展示設計類...

帕金森氏症阿公重拾生活熱情 雲林居家醫療新嘗試奏效

雲林縣已進入超高齡社會，近年持續推動居家醫療，好所宅社區健康照護團隊在居家服務時鼓勵長輩拾起畫筆創作，藉此表達情感與自我...

台南捷運綠線新方案 市區「地下段」往西延長約1.9公里

台南捷運綠線東起市道180與台39路口，行經平實轉運站、台鐵台南站、舊城區、市議會至台南地方法院，是重要的東西向路線，其...

老字號美食「宏益水晶餃」南北2店歇業掀回憶潮 嘉義街頭新店家搶客

嘉義發跡的台北西門町老字號美食「宏益水晶餃」，Google地圖標註「永久歇業」，招牌悄然卸下。讓老饕驚訝不捨，直呼「童年...

沙崙生態園區引發草鴞保育爭議 黃偉哲：願就證據對話

國科會通過「沙崙生態科學園區」籌設計畫，因當地有瀕危草鴞，引發保育團體強烈反彈，議員指台南市當前已無工業用地取代該計畫開...

