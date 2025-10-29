聽新聞
翁章梁蟬聯天下標竿縣市首長獎 施政滿意度全國最高
天下雜誌今天舉行「2025天下城市治理卓越獎」暨「永續幸福城市獎」、「標竿縣市首長獎」頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁以83.3分蟬聯標竿組首位，為全台縣市長施政滿意度最高分。翁章梁表示，將帶著縣民的肯定與榮耀繼續努力，推動嘉義轉型，打造幸福宜居城市。
本屆調查涵蓋近1萬5千份問卷，以「施政滿意度」與「永續幸福城市」2大面向評比；後者再細分經濟、環境、施政、文教、社福、醫衛健康與多元共融7大指標。嘉義縣在社福、醫衛與健康面向大幅躍升，縣民認為翁縣長關心弱勢族群的比例全國最高，並於「永續幸福城市大調查」中名列非六都第6名，較去年進步4名，為全國進步幅度最大縣市。
首度納入的「慢老城市調查」從安居環境、社會友善及身心健康3大領域評比，嘉義縣總分居非六都第3名，並在「社會友善」面向奪冠，高齡者被詐欺比例為本島最低。翁章梁表示，嘉義縣過去體質虛弱，執政以來持續調整與建設，終於看見成果。
他強調，2025年至2035年將是嘉義的黃金十年，台積電進駐嘉義科學園區、亞創中心帶動無人機產業、華泰名品城Outlet即將開幕，六大產業園區也陸續成形，農業、工業、科技與消費產業將邁向平衡發展。縣府並持續推動銀髮人才服務據點與醫療照護布建，讓嘉義成為幸福宜居的慢老城市。
FB留言