故宮南院百年院慶跨界推英語學習 文物故事走入生活與課堂
國立故宮博物院歡慶百年院慶，首度與英語教育機構跨界合作，將文物故事延伸至生活場景與英語學習。故宮期待這座寶庫裡的故事從展廳或圖錄走出，以多元形式融入不同年齡層的學習與生活中。
今天下午，於故宮南院兒童創意中心舉辦「故宮×佳音英語」聯名發表會，正式宣告雙方合作計畫。園區透南風廣場設有吉祥物「哈奴曼」與「佳音英語」人氣角色「布丁貓」、「Justin」、「Joyce」的巨型氣球裝置，迎接小貴賓到訪。此次合作包括「主題課程」、「聯名特刊」與「限量周邊」3大類別，共計24項商品，打造「文化×學習×生活」的沉浸式教育體驗。
故宮副院長黃永泰表示，此次合作是「文化共享、教育普及」的重要實踐。故宮首度跨界將文物故事融入英語課程中，從文物來台的歷史故事出發，結合英語教材設計，使文化旅程成為可親可學的語言素材。預計明年兒童節期間，雙方將推出進階主題課程，讓轉心瓶、多寶格、翠玉白菜等經典文物化身任務關卡，結合觀察、表達、唱跳互動，讓孩子在遊戲中學習英語並聆聽文物故事。
佳音英語《Joy to the World》雜誌於10月推出「故宮百年聯名特刊」，由故宮吉祥物「小翠」與「哈奴曼」帶領讀者探索南北院建築美學與文物故事。內容結合圖文、漫畫與DIY手作，兼具語言學習與藝術教育，適合親子共讀，也是教師的優質教材。
雙方並推出聯名周邊商品，包括T恤「腸黏翠玉白菜」、「喵形石」、購物袋、熱炒杯及文具小物等，將故宮人氣國寶與佳音吉祥物巧妙融合，兼具趣味與收藏價值。透過課程、特刊與生活商品，故宮讓文化融入生活，也為百年院慶開啟文化教育創新的新篇章。
