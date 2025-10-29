快訊

「奢求」坣娜病逝享年59歲…紅斑性狼瘡舊疾復發 圈內好友哀悼證實

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

三立電視台外抱瓦斯桶！男陳抗點燃火把 警消撲滅壓制逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

故宮南院百年院慶跨界推英語學習 文物故事走入生活與課堂

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
故宮副院長黃永泰表示，聯名案是「文化共享、教育普及」的重要實踐。圖／故宮南院提供
故宮副院長黃永泰表示，聯名案是「文化共享、教育普及」的重要實踐。圖／故宮南院提供

國立故宮博物院歡慶百年院慶，首度與英語教育機構跨界合作，將文物故事延伸至生活場景與英語學習。故宮期待這座寶庫裡的故事從展廳或圖錄走出，以多元形式融入不同年齡層的學習與生活中。

今天下午，於故宮南院兒童創意中心舉辦「故宮×佳音英語」聯名發表會，正式宣告雙方合作計畫。園區透南風廣場設有吉祥物「哈奴曼」與「佳音英語」人氣角色「布丁貓」、「Justin」、「Joyce」的巨型氣球裝置，迎接小貴賓到訪。此次合作包括「主題課程」、「聯名特刊」與「限量周邊」3大類別，共計24項商品，打造「文化×學習×生活」的沉浸式教育體驗。

故宮副院長黃永泰表示，此次合作是「文化共享、教育普及」的重要實踐。故宮首度跨界將文物故事融入英語課程中，從文物來台的歷史故事出發，結合英語教材設計，使文化旅程成為可親可學的語言素材。預計明年兒童節期間，雙方將推出進階主題課程，讓轉心瓶、多寶格、翠玉白菜等經典文物化身任務關卡，結合觀察、表達、唱跳互動，讓孩子在遊戲中學習英語並聆聽文物故事。

佳音英語《Joy to the World》雜誌於10月推出「故宮百年聯名特刊」，由故宮吉祥物「小翠」與「哈奴曼」帶領讀者探索南北院建築美學與文物故事。內容結合圖文、漫畫與DIY手作，兼具語言學習與藝術教育，適合親子共讀，也是教師的優質教材。

雙方並推出聯名周邊商品，包括T恤「腸黏翠玉白菜」、「喵形石」、購物袋、熱炒杯及文具小物等，將故宮人氣國寶與佳音吉祥物巧妙融合，兼具趣味與收藏價值。透過課程、特刊與生活商品，故宮讓文化融入生活，也為百年院慶開啟文化教育創新的新篇章。

透南風廣場有故宮南院吉祥物哈奴曼與佳音英語人氣角色布丁貓、Justin、Joyce的巨型氣球。圖／故宮南院提供
透南風廣場有故宮南院吉祥物哈奴曼與佳音英語人氣角色布丁貓、Justin、Joyce的巨型氣球。圖／故宮南院提供
故宮百年之際，故宮南院首度跨界將文物故事融入英語課程教材。圖／故宮南院提供
故宮百年之際，故宮南院首度跨界將文物故事融入英語課程教材。圖／故宮南院提供
故宮南院與英語教育機構推出多款聯名商品，具趣味性與收藏價值。圖／故宮南院提供
故宮南院與英語教育機構推出多款聯名商品，具趣味性與收藏價值。圖／故宮南院提供
發表會現場由英語教育機構老師現場示範故宮聯名教案。圖／故宮南院提供
發表會現場由英語教育機構老師現場示範故宮聯名教案。圖／故宮南院提供

故宮南院 英語 文物

延伸閱讀

花蓮光復百年古剎保安寺受災 台師大團隊投入文物修復

夢幻合作！故宮百年特展邀梶裕貴獻聲 日語導覽詮釋南院鎮院國寶

北京故宮百年展 200文物爭輝

聯國「被盜文物虛擬博物館」上線 可望助中國文物回家

相關新聞

投幣30元全村廣播1分鐘 東石鄉福靈宮創意點子成遊客趣味亮點

嘉義縣東石鄉三塊厝福靈宮，主祀觀音佛祖，還供奉1尊特別「神將」清代古砲，稱為「鐵嘴將軍」，除傳奇神砲，還有一項讓遊客驚訝...

每天苦練14小時 新住民子女獲選國手資格備戰技職奧運賽

素有技能競賽界奧運之稱的國際技能競賽明年將在中國大陸上海舉辦，勞動部近期公布代表出賽的54位新科國手，其中，以展示設計類...

帕金森氏症阿公重拾生活熱情 雲林居家醫療新嘗試奏效

雲林縣已進入超高齡社會，近年持續推動居家醫療，好所宅社區健康照護團隊在居家服務時鼓勵長輩拾起畫筆創作，藉此表達情感與自我...

台南捷運綠線新方案 市區「地下段」往西延長約1.9公里

台南捷運綠線東起市道180與台39路口，行經平實轉運站、台鐵台南站、舊城區、市議會至台南地方法院，是重要的東西向路線，其...

老字號美食「宏益水晶餃」南北2店歇業掀回憶潮 嘉義街頭新店家搶客

嘉義發跡的台北西門町老字號美食「宏益水晶餃」，Google地圖標註「永久歇業」，招牌悄然卸下。讓老饕驚訝不捨，直呼「童年...

沙崙生態園區引發草鴞保育爭議 黃偉哲：願就證據對話

國科會通過「沙崙生態科學園區」籌設計畫，因當地有瀕危草鴞，引發保育團體強烈反彈，議員指台南市當前已無工業用地取代該計畫開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。