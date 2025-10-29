黃敏惠獲天下雜誌評選雙大獎 肯定永續治理與高齡友善成果
嘉義市長黃敏惠獲「天下雜誌」評選為2025「施政標竿首長」，連續3年拿下全國縣市首長最高評價。嘉義市同時奪下今年首度評比的「慢老城市」非六都冠軍，在「永續幸福城市大調查」中再獲非六都本島第一，黃敏惠下午北上領獎。市府指出，此為嘉義在永續治理與高齡友善政策累積的具體成果。
黃敏惠表示，施政成就來自嘉義人不放棄的精神。調查期間逢丹娜絲颱風與西南氣流造成重大災情，市府啟動搶通及災後復原機制，5天內完成主要路網搶通。她說，災後快速恢復顯示韌性治理已融入日常施政，包括綠化提升、滯洪及排水強化等，核心在讓市民今天安全、明天有保障。黃敏惠說，榮譽屬於所有市民。嘉義市將持續以韌性和包容為核心，讓文化小城持續躍升宜居典範。
「天下雜誌」指出，嘉市在區域治理平台運作展現效益，災害治理成績支撐民意信任。高齡政策方面，嘉義市2010年成為全台首座高齡友善示範城市，政策涵蓋健康促進、長照整合與智慧科技應用。市府推動100%低底盤公車、巷弄長照據點、走失協尋資訊系統等，落實讓長輩敢老。
永續幸福城市的7大面向評比中，嘉義市在「醫衛與健康」獲非六都第一，醫療量能與品質滿意度同組第一。多元共融面向也奪冠，女性簡任官等比率達42.5%。公車無障礙化達全市百分之百，無障礙公共建築比例居前段，醫療資源密度優於部分直轄市，打造全齡共享、世代宜居生活。
