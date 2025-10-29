快訊

民間力量投入偏鄉陪伴 嘉縣大埔和平社區打造孩子夢想基地

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉縣社會局長張翠瑤表示，衛生福利部的協助與民間善心企業的投入，讓偏鄉孩子得到更完善的照顧機會。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣社會局長張翠瑤表示，衛生福利部的協助與民間善心企業的投入，讓偏鄉孩子得到更完善的照顧機會。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣大埔鄉和平社區積極推動兒少陪伴服務，今天舉行「孩子夢想基地」揭牌，立法委員蔡易餘、嘉義縣社會局長張翠瑤、衛福部簡任視察王燕琴及地方代表等人見證偏鄉社區在兒少照顧上的新里程。這項計畫結合民間資源的推動，透過長期陪伴與學習支持，讓偏鄉孩子在地也能擁有築夢的力量。

大埔鄉地處偏遠，家長多在外地工作，許多孩子由祖父母照顧，課後陪伴與多元學習機會有限。為改善偏鄉兒少成長環境，地方團隊多年來積極串聯政府與企業資源，協助社區建立安全、有愛的學習空間，讓孩子能在家鄉安心成長、發揮潛能。

嘉縣社會局長張翠瑤表示，和平社區在縣府輔導下，歷經5年努力，兒少陪伴扎根計畫終於迎來掛牌，每年將獲得120萬元補助，為服務提供穩定基礎。感謝衛生福利部的協助與民間善心企業的投入，讓偏鄉孩子得到更完善的照顧機會。

中國信託慈善基金會副董事長陳國世表示，基金會自2015年起推動「臺灣夢・兒少社區陪伴扎根計畫」，宗旨是讓孩子擁有更好的未來。許多父母因工作離鄉，孩子多由長輩照顧，基金會希望藉由計畫協助需要支持的家庭，讓企業資源能深入社區，陪伴孩子健康成長。在嘉義縣政府與地方團隊的合作，讓社會公益能真正落實於偏鄉。

未來，基金會將持續協助和平社區推動課後陪伴、多元課程與餐食服務，縣府也將結合更多單位資源，擴大推動兒少陪伴網絡，讓「社區的孩子，就是我們的孩子」成為實踐的行動，為偏鄉孩子築起穩定又溫暖的成長基地。

中國信託慈善基金會「臺灣夢・兒少社區陪伴扎根計畫」助大埔和平社區打造孩子夢想基地。圖／嘉義縣政府提供
中國信託慈善基金會「臺灣夢・兒少社區陪伴扎根計畫」助大埔和平社區打造孩子夢想基地。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大埔鄉和平社區今天舉行「孩子夢想基地」揭牌，立法委員蔡易餘（左三）、嘉義縣社會局長張翠瑤（右二）等人見證偏鄉社區在兒少照顧上的新里程。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大埔鄉和平社區今天舉行「孩子夢想基地」揭牌，立法委員蔡易餘（左三）、嘉義縣社會局長張翠瑤（右二）等人見證偏鄉社區在兒少照顧上的新里程。圖／嘉義縣政府提供

偏鄉 嘉義 社會局

