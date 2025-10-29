雲林首度舉辦設計周！獎金60萬公開徵件 16歲即可參加

為展現雲林文化創意實力，雲林縣首度舉辦「2025雲林設計周」，除有展覽、大師講座、文創市集等活動，並祭出總獎金60萬元徵件，參賽作品主題須緊扣雲林在地特色，即日起至11月28日止公開徵件。

「2025雲林設計周」宣傳記者會今在YCDC雲林創意設計中心斗六館舉行，縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、縣議員黃美瑤、簡慈坊、王鈺齊、雲林科技大學副校長黃世輝、虎尾科技大學教授廖敦如、YCDC雲林創意設計中心計畫主持人蔡旺晉等人出席參加。

張麗善表示，雲林縣內有兩所國立大學，創意產業及藝術方面人才眾多，藉由此次活動將廣邀設計界高手、文創業者、青年參加，希望透過設計改變雲林，將美感素養融入公部門、教育單位甚至是城市美學中。

「2025雲林設計周」活動中，首波登場的「雲林設計獎」徵件以「雲林」為創作核心，參賽作品須從雲林縣的在地文化、歷史記憶、產業特色、自然環境或社會議題出發，藉由設計轉譯展現地方特色與文化價值。

競賽組別分為平面設計組、多媒體設計組，即日起至11月28日，只要年滿16歲，不限國籍與身分皆可報名參賽，競賽總獎金60萬元。

陳璧君表示，「2025雲林設計周」將於12月17日至12月28日在斗六行啟紀念館、YCDC雲林創意設計中心(斗六館、虎尾館)舉辦「雲林風」特展；12月18日將於雲林縣政府大禮堂，舉辦「大師講座」，邀請顏伯駿大師分享、12月20日在行啟記念館舉辦雲林設計獎頒獎典禮，並在12月連續兩個周末舉辦市集活動。