台灣好行98府城台江線 11月1日起加開賞鳥季班次

臺南市政府觀光旅遊局為便利遊客欣賞黑琵風采，規劃台灣好行98府城台江線自114年11月1日起，加開七股鹽山至黑面琵鷺賞鳥亭公車往返班次，每日提供各4趟往返共8班次，讓遊客從市區古蹟出發，沿途除了串遊赤崁樓、安平古堡或七股鹽山等景點，還可深入體驗台江的濕地文化。

臺南市市長黃偉哲表示，台灣好行98府城台江線不僅串聯市區與台江濕地，更是推動永續旅遊、實踐低碳運輸的體驗路線。遊客可自台南火車站出發，沿途造訪赤崁樓、安平古堡、億載金城、四草綠色隧道、台江國家公園與七股鹽山等熱門景點，一路體驗台江風光與鹽鄉文化。加開的賞鳥班次更讓旅客能自七股鹽山轉乘前往黑面琵鷺賞鳥亭，輕鬆抵達最經典的賞鳥據點，近距離欣賞「黑面舞者」的優雅姿態，體驗濕地生態與候鳥之美。

臺南市觀光旅遊局林國華局長表示，黑面琵鷺賞鳥亭鄰近台江國家公園保護區，是觀賞黑琵與其他候鳥的重要據點。每年秋冬，數百隻黑琵自北方飛抵台江濕地過冬，成群佇立於魚塭、潟湖間，景象壯觀動人，現場設有高倍數望遠鏡與即時影像轉播設備，並由台江國家公園安排志工進行定時解說，介紹黑琵的習性、生態變化與濕地保育成果，讓遊客能在導覽中深入了解生態價值。

林國華局長特別呼籲，透過搭乘台灣好行98府城台江線抵達賞鳥亭，不僅可減少碳排放，更能以最友善環境的方式親近自然，體驗台江濕地的生命律動與生態之美。

觀光旅遊局表示，建議民眾可安排「98府城台江線一日遊賞鳥行程」，早上可從台南轉運站或台南火車站出發，先走訪市區赤崁樓、安平古堡或四草綠色隧道，並於中午前往七股感受台江潟湖的自然風光並享用在地海鮮美食；下午則前往黑面琵鷺賞鳥亭，透過望遠鏡觀察「黑面舞者」的優雅身影，整體路線兼具古蹟、濕地、生態與美食體驗，是冬季來臺南旅遊最具代表性的低碳生態行程。

