嘉義縣首座「拾憶幫」權責型失智據點啟用 幫助維持自理能力延緩退化

嘉義縣首座「拾憶幫」權責型失智據點今天上午於新港素園啟用，縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍、衛生局長趙紋華及醫師曹汝龍等人共同揭牌，宣告嘉義縣失智照護進入全新階段。翁章梁表示，透過醫療與社區共同合作，讓長者能在熟悉的生活環境中，獲得即時、專業且有溫度的支持與陪伴。

翁章梁表示，台灣已邁入高齡社會，嘉義縣65歲以上長者約有9998人為失智者。為延緩長者失智、失能，縣府目前設有3個共照中心與29個失智據點，今年更成立首處權責型失智據點「拾憶幫」，提供輕度失智且伴隨情緒與行為症狀的長者全面照顧。

縣衛生局表示，據點以「陪伴、記憶、共融」為核心理念，導入「社會處方」概念，結合醫療、社福與心理資源，依據個別長者需求設計非藥物性照護方案，幫助維持自理能力、延緩退化，同時讓家屬在專業支持下獲得喘息機會。

衛生局指出，「拾憶幫」據點已於10月正式營運，可收治12名輕度失智者，提供認知促進與緩和失智課程、共餐服務、照顧者教育與安全看視等多元照護方案，成為縣內失智照護體系的重要環節。

據點主持人曹汶龍表示，「拾憶幫」象徵「拾回記憶、互相幫助」，希望讓失智照護不再是恐懼話題，而是生活的一部分。透過小班制照顧及社區志工陪伴，長者注意力可更集中、情緒更穩定，也讓社區民眾學習與失智共存的友善互動方式。

衛生局長趙紋華表示，失智照護需求逐年攀升，衛生局致力於打造完整的失智友善照護網絡。「拾憶幫」的啟用不僅象徵嘉義縣照護體系的再升級，更是對失智症患者與家屬的一道新希望。