丹娜絲颱風重創台南古蹟 文化部長李遠現勘：全額補助無需地方自籌

台南被譽為文化古都，今年7月初丹娜絲颱風造成台南沿海地區多處古蹟、文化資產受損，文化部長李遠今率團隊南下現勘，強調「文化部會盡全力協助」，並宣布啟動各項復原工作，保護珍貴文化資產，後續也將透過「以修代訓」方式，進行傳統建築修繕技術與人才培育。

文化部說明，「丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原重建特別條例」中爭取2.94億特別預算，將協助地方政府辦理文化資產災後搶修及復建計畫，預計提供8縣市共37案，經費預計2.86億，其中，台南部分已核定補助19案補助近2億。

李遠今先前往國定古蹟「南鯤鯓代天府」現勘，檢視包含三川殿、前拜亭、正殿、左右五門屋面裝飾構件等損毀情況，隨後再到歷史建築「北門嶼陳家古厝」，也是烏山頭水庫通陳正美的故居，瞭解受風災、豪雨影響後造成屋面與屋架嚴重損壞情形，以及後續修繕計畫。

他表示，重建不只是恢復原本的樣子，更希望透過進步的技法，使文化資產變得更好，此次也在行政院及立法院支持下，「帶著核定預算來的」，各縣市提出的案件將全額核定補助，無需地方自籌配合款。

李遠也提到，看到風災後許多古蹟、古厝受損時，心裡真的非常焦急，因為一旦屋頂的瓦片被鐵皮取代後，整個社區的風貌就很難回到過去，尤其，每棟歷史建築背後都有許多故事，當社會越進步，就應越珍惜過去的歷史。