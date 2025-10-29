台南升格直轄市15年 仍有7區道路沒路名…導航也找不到

台南市升格直轄市10多年，還有7個完全沒有道路命名的行政區，連在南科周邊的安定區，在南科帶動下發展快速建案大增，也僅有小區域有道路命名，議員指因沒有道路命名，造成民眾導航找不到地址、非常困擾，因道路改名門檻偏高，市府應檢討「台南市道路門牌整編作業要點」，民政局說居民因習慣意願不同，整編推動上仍受限制。

議員陳碧玉質詢指出，台南市內許多地區地址缺乏道路命名，導致行政區域混亂，是全國各縣市中最多的。民眾常反映找不到住所，導航、報案甚至郵件配送都有困難。門牌號碼沒有順序，差一號可能不在隔壁，造成民眾生活不便。

安定區王姓居民也說，近來建案與外來人口增多，但僅有新開發的直加弄大道及安定東路，但大部分道路仍無命名，朋友到訪及送貨員常需多次電話確認，生活非常困擾。

陳碧玉以南科周邊地區新市三舍里為例，最近道路與門牌整編完成後，居民反應良好，找路方便，是示範案例。實務上民眾常因道路名稱重複、辨識不易或投遞混亂而有更名需求，但程序繁瑣、同意書難以蒐集，導致民意無法落實。他呼籲市府檢討2012年制定的「台南市道路門牌整編作業要點」，適度放寬門檻，讓民意有機會反映。

民政局長姜淋煌表示，直轄市道路未命名確實困擾居民，像安定蘇厝一帶發展快速，但相鄰門號可能相距近一公里，造成生活不便。他說，戶政事務所與里長已有努力，但仍需尊重民意，部分居民不願更名，整編推動受限。

民政局表示，台南市目前沒有道路命名的行政區計有後壁、將軍、北門、大內、左鎮、南化、龍崎等七區，大都為尚未都市計劃區域，門牌以地名順其自然環境編定。依現行規定，道路更名須取得道路兩旁設籍住戶戶長5分之1以上連署，且民意調查需三分之二以上同意，若未達標，一年內不得再提案。

民政局說，道路更名涉及門牌整編及各項證件更新，影響民眾權益甚鉅，應尊重當地使用習慣，但市府可協助辦理。

姜淋煌說，若有道路未命名的市民，有強烈意願辦理道路命名，將請當地公所與里長，積極協助取得地方民意多數人的認同，依法規以提出申請。