快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南捷運綠線新方案 市區「地下段」往西延長約1.9公里

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運綠線可行性研究新方案。圖／台南市交通局提供
台南捷運綠線可行性研究新方案。圖／台南市交通局提供

台南捷運綠線東起市道180與台39路口，行經平實轉運站、台鐵台南站、舊城區、市議會至台南地方法院，是重要的東西向路線，其中東、西兩端採高架，舊城區則採地下化，台南市交通局匯整民眾建議提出地下段向西延伸出土的調整方案，昨天完成第5場地方說明會，將盡速完成報告書提報中央審議。

交通局表示，地下段西側出口原位於水萍塭公園，因永華路一段較窄，現改為延伸到永華路二段，地下出口引道可設於中央分隔帶，不會影響車道數，僅永華三街口會配合調整為僅能右轉、永華五街口則設置限高，但因鄰近道路完善均能連通替代，影響不大。另因地下化區間延長約1.9公里，經費自約968億增加為約1027億，增加約6%，經試算財務也在可行範圍內。

此外，民眾也關心「G13站」位置由原西門和意路口調整到永華海安路口，交通局指出，G13調整後站距更為平均，且未來出口地下通道仍可設置於西門路，又可增加服務海安路商圈，商家或遊客的受惠範圍更大、更便利。

交通局說明，捷運綠線地下段施工大部分都採用「潛盾工法」在道路下方挖掘，不影響路面交通，僅車站位置需要小部份開挖，會採半半施工將衝擊減到最低，施工期間也會對古蹟、鄰房、文化資產隨時監控，此工法是國內外都市捷運普遍採用，十分成熟，民眾可安心。

交通局表示，3月至4月已舉辦4場地方說明會，第5場說明會依據前幾場說明會的建議，提出地下段向西延伸出土的調整方案。將會綜整本次及歷次說明所蒐集意見，綜合納入規劃考量，盡速完成可行性研究報告書報中央審議，加速計畫推動。

交通局副局長熊萬銀表示，說明會影片可於YouTube平台（台南市政府交通局新聞頻道）觀看，民眾仍可將具體意見以書面或傳真到台南市捷運工程處(傳真：06-2958829，地址：台南市安平區永華路2段6號1樓，收件至11月7日止)，後續會議紀錄（含重要議題回覆）將公開在交通局及捷運工程處官方網站。

台南捷運綠線可行性研究昨天辦理地方說明會。圖／台南市交通局提供
台南捷運綠線可行性研究昨天辦理地方說明會。圖／台南市交通局提供

台南 捷運 位置

延伸閱讀

台中市巷弄狹小卻畫雙黃線…會車易越線 市府：優先處理高風險區

台南市車禍死亡人數降4成 黃偉哲：交安策略見效

台中市府標線「越改越亂」民眾慘挨罰 議員：這不是陷阱是什麼？

台中公車「搭不到、過站不停」惹民怨 議員批：按時刻表行駛難落實？

相關新聞

投幣30元全村廣播1分鐘 東石鄉福靈宮創意點子成遊客趣味亮點

嘉義縣東石鄉三塊厝福靈宮，主祀觀音佛祖，還供奉1尊特別「神將」清代古砲，稱為「鐵嘴將軍」，除傳奇神砲，還有一項讓遊客驚訝...

每天苦練14小時 新住民子女獲選國手資格備戰技職奧運賽

素有技能競賽界奧運之稱的國際技能競賽明年將在中國大陸上海舉辦，勞動部近期公布代表出賽的54位新科國手，其中，以展示設計類...

帕金森氏症阿公重拾生活熱情 雲林居家醫療新嘗試奏效

雲林縣已進入超高齡社會，近年持續推動居家醫療，好所宅社區健康照護團隊在居家服務時鼓勵長輩拾起畫筆創作，藉此表達情感與自我...

台南捷運綠線新方案 市區「地下段」往西延長約1.9公里

台南捷運綠線東起市道180與台39路口，行經平實轉運站、台鐵台南站、舊城區、市議會至台南地方法院，是重要的東西向路線，其...

雲林首度舉辦設計周！獎金60萬公開徵件 16歲即可參加

為展現雲林文化創意實力，雲林縣首度舉辦「2025雲林設計周」，除有展覽、大師講座、文創市集等活動，並祭出總獎金60萬元徵...

台灣好行98府城台江線 11月1日起加開賞鳥季班次

臺南市政府觀光旅遊局為便利遊客欣賞黑琵風采，規劃台灣好行98府城台江線自114年11月1日起，加開七股鹽山至黑面琵鷺賞鳥亭公車往返班次，每日提供各4趟往返共8班次，讓遊客從市區古蹟出發，沿途除了串遊赤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。