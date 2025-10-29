台南捷運綠線新方案 市區「地下段」往西延長約1.9公里

台南捷運綠線東起市道180與台39路口，行經平實轉運站、台鐵台南站、舊城區、市議會至台南地方法院，是重要的東西向路線，其中東、西兩端採高架，舊城區則採地下化，台南市交通局匯整民眾建議提出地下段向西延伸出土的調整方案，昨天完成第5場地方說明會，將盡速完成報告書提報中央審議。

交通局表示，地下段西側出口原位於水萍塭公園，因永華路一段較窄，現改為延伸到永華路二段，地下出口引道可設於中央分隔帶，不會影響車道數，僅永華三街口會配合調整為僅能右轉、永華五街口則設置限高，但因鄰近道路完善均能連通替代，影響不大。另因地下化區間延長約1.9公里，經費自約968億增加為約1027億，增加約6%，經試算財務也在可行範圍內。

此外，民眾也關心「G13站」位置由原西門和意路口調整到永華海安路口，交通局指出，G13調整後站距更為平均，且未來出口地下通道仍可設置於西門路，又可增加服務海安路商圈，商家或遊客的受惠範圍更大、更便利。

交通局說明，捷運綠線地下段施工大部分都採用「潛盾工法」在道路下方挖掘，不影響路面交通，僅車站位置需要小部份開挖，會採半半施工將衝擊減到最低，施工期間也會對古蹟、鄰房、文化資產隨時監控，此工法是國內外都市捷運普遍採用，十分成熟，民眾可安心。

交通局表示，3月至4月已舉辦4場地方說明會，第5場說明會依據前幾場說明會的建議，提出地下段向西延伸出土的調整方案。將會綜整本次及歷次說明所蒐集意見，綜合納入規劃考量，盡速完成可行性研究報告書報中央審議，加速計畫推動。