勘查台南文資災損 李遠：各案核定不需自籌配合款

7月颱風豪雨重創台南市，文化部長李遠今天勘查文化資產災損重建，他表示，重建不只恢復原本樣貌，還要變得更好，文化部也會全力支持，各案全額核定補助，不需要自籌配合款。

李遠今天勘查台南市北門區的國家古蹟「南鯤鯓代天府」、歷史建築「北門嶼陳家古厝」及學甲區老屋屋瓦修繕人才培育示範點，且說明文化部補助事項。

李遠指出，今年颱風豪雨及花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖造成光復鄉嚴重災情，文化部立刻啟動文化資產、文化基地、文化設施等災後復原工作，希望透過更進步技法，讓文資變得更好。

李遠說，中南部受災嚴重，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖也重創光復鄉，在「鏟子超人」協助下，經濟、民生等設施陸續復原，文化部對文化資產、百大文化基地持續提供協助，緊急處理歷史建築「益壽堂」受損等，後續將關注文化設施受損情況。

李遠表示，丹娜絲颱風及0728豪雨造成文資災損，文化部第一時間透過「文化資產災害防救平台」掌握災情，並由地方政府文資專業服務團隊及文資局國定古蹟分區專業團隊協同現勘，提供專業諮詢，協助擬定緊急處置及修復方案，加快復原進程。

李遠說，在行政院、立法院支持下，他帶著核定預算來，表達文化部的全力支持，各案全額核定補助，不需要自籌配合款。

李遠表示，文化部有責任對具文資潛力建築提供協助，透過示範點「以修代訓」，進行傳統建築修繕技術與人才培育，擴大文資修復專業人力的構想。

文化部表示，「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」特別預算新台幣2.94億元中，苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、屏東縣及台東縣等8縣市共補助37案總額2.86億元，其中台南市核定補助19案近2億元。