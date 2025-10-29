聽新聞
0:00 / 0:00
投幣30元全村廣播1分鐘 東石鄉福靈宮創意點子成遊客趣味亮點
嘉義縣東石鄉三塊厝福靈宮，主祀觀音佛祖，還供奉1尊特別「神將」清代古砲，稱為「鐵嘴將軍」，除傳奇神砲，還有一項讓遊客驚訝好奇設施，廟內裝設「投幣式村內廣播系統」，只要投入30元銅板，就能對著擴音器向全村「放送」1分鐘。日前有網紅拍片體驗，投入30元後對村民喊話祝福，幽默互動逗得廟公笑呵呵。
廟公受訪時說，這套廣播系統是廟方自設，投入30元後對村民喊話，「什麼都可以講，但不能罵人。」廟內牆上貼有使用規範：每日早上6時40分前、中午12時至下午1時半、晚上8時以後禁止使用；若有公然侮辱、人身攻擊，將依法究辦。投幣廣播成為遊客眼中的趣味亮點。
網友說，許多農村廟宇都有類似的系統，成為地方「資訊中心」，賣魚蝦、水果、修水電，都能透過廣播傳達給全村聽。東石鄉公所表示，福靈宮的廣播設備屬於廟方私人設置，與政府政令宣導的公共廣播系統不同。
「鐵嘴將軍」傳說添神秘色彩。廟方記載，清同治年間，三塊厝村民與鄰村械鬥多年，輾轉從海盜蔡牽獲得這門大砲。信眾請示觀音佛祖，獲示「砲口離地7寸、定時發射」，結果砲彈只擊中對方村邊的大樹，未傷人，鄰村主動求和，從此2村和解。光緒21年（1895年）日軍攻台，村民為免古砲遭奪埋入田中。直到1984年福靈宮重建，觀音佛祖降乩指示「迎回功臣」，村民遂舉行儀式，鑼鼓喧天地將大砲迎回宮中，封為「鐵嘴將軍」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言