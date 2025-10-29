投幣30元全村廣播1分鐘 東石鄉福靈宮創意點子成遊客趣味亮點

嘉義縣東石鄉三塊厝福靈宮，主祀觀音佛祖，還供奉1尊特別「神將」清代古砲，稱為「鐵嘴將軍」，除傳奇神砲，還有一項讓遊客驚訝好奇設施，廟內裝設「投幣式村內廣播系統」，只要投入30元銅板，就能對著擴音器向全村「放送」1分鐘。日前有網紅拍片體驗，投入30元後對村民喊話祝福，幽默互動逗得廟公笑呵呵。

廟公受訪時說，這套廣播系統是廟方自設，投入30元後對村民喊話，「什麼都可以講，但不能罵人。」廟內牆上貼有使用規範：每日早上6時40分前、中午12時至下午1時半、晚上8時以後禁止使用；若有公然侮辱、人身攻擊，將依法究辦。投幣廣播成為遊客眼中的趣味亮點。

網友說，許多農村廟宇都有類似的系統，成為地方「資訊中心」，賣魚蝦、水果、修水電，都能透過廣播傳達給全村聽。東石鄉公所表示，福靈宮的廣播設備屬於廟方私人設置，與政府政令宣導的公共廣播系統不同。