帕金森氏症阿公重拾生活熱情 雲林居家醫療新嘗試奏效

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
77歲的楊水源阿公是帕金森氏症患者，透過繪畫改變對生活的態度，圖為他欣賞自己的作品。記者陳雅玲／攝影
雲林縣已進入超高齡社會，近年持續推動居家醫療，好所宅社區健康照護團隊在居家服務時鼓勵長輩拾起畫筆創作，藉此表達情感與自我療癒，已有20名長者在團隊引導下參與創作，今在詔安客家文化館舉辦「畫出彼一個心內的好所在・銀髮畫展」，讓更多民眾看到長輩心中不一樣的色彩。

「畫出彼一個心內的好所在・銀髮畫展」今在雲林縣崙背鄉詔安客家文化館開幕，現場展出20名接受居家照護的長輩所創作的50幅畫作，吸引許多親友、民眾觀賞。

好所宅團隊居家醫師郭育如表示，許多長者因長期臥床或失能，雖身在熟悉的家中，卻因生活單調與孤獨感導致精神萎靡，她與護理師李宜菡、曾龍笙發現，藝術能幫助長輩重新表達自我，便開始將畫紙與畫筆帶入家中，引導長者自由創作。

「一開始大家都不好意思動筆，但畫著畫著，顏色越來越豐富，情緒也變得開朗。」郭育如說，繪畫能穩定情緒、改善睡眠、延緩退化速度，讓長輩重新找回生活的重心與成就感。

九旬婦人李廖金月行動不便，卻創作熱情不減，每次畫畫都細心選色、反覆上筆，一畫就是好幾天。她笑說，「畫得不好啦」，但畫作色彩明亮，讓人難以相信出自九十歲長者之手

77歲的楊水源是帕金森氏症患者，因神經壓迫、下肢無力，身體疾病多，醫護團隊剛接手服務時，常聽他抱怨，但因為創作，他對生活態度變得正向，現在還會請家人買畫紙，樂於創作，李宜菡說，每幅作品是阿公、阿嬤凝聚對生活的新希望。

「銀髮畫展」自即日起展出至11月9日。好所宅團隊表示，希望透過長輩的作品，讓更多人理解居家醫療不僅是身體的照護，更是心靈的陪伴，證明「在家，也能被看見」。

好所宅社區健康照護團隊在居家服務時鼓勵長輩拾起畫筆創作，藉此表達情感與自我療癒，已有20名長者在團隊引導下參與創作，今在詔安客家文化館舉辦「畫出彼一個心內的好所在・銀髮畫展」。記者陳雅玲／攝影
好所宅社區健康照護團隊透過繪畫協助長輩找到生活動力，發起人郭育如醫師（右）、李宜菡護理師（左）、曾龍笙護理師（後）與長輩開心合照。記者陳雅玲／攝影
