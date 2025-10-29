每天苦練14小時 新住民子女獲選國手資格備戰技職奧運賽

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
雲嘉南分署受訓的技職選手莊玉雪，在第55屆分區賽展示設計類競賽中以第一名成績晉級，也成功獲得國手資格，明年將前往參加國際技能競賽。圖／取自技能競賽網站
雲嘉南分署受訓的技職選手莊玉雪，在第55屆分區賽展示設計類競賽中以第一名成績晉級，也成功獲得國手資格，明年將前往參加國際技能競賽。圖／取自技能競賽網站

素有技能競賽界奧運之稱的國際技能競賽明年將在中國大陸上海舉辦，勞動部近期公布代表出賽的54位新科國手，其中，以展示設計類入選的莊玉雪，每天苦練14個小時備賽，總算在今年國手選拔賽中脫穎而出，讓她相當開心直呼「努力沒有白費！」。

今年19歲、就讀彰化二林工商室內空間設計科的莊玉雪，從小跟著外公外婆在越南生活，8歲才回到台灣，起初因語言與文化隔閡溝通不易，與妹妹一起從幼稚園開始就讀，後來上了國中，從手作課程中找到了興趣，讓她決定投入技職競賽選手的行列，並到雲嘉南分署接受訓練。

雲嘉南分署訓練師林裕強說，莊玉雪有極強的創作能力，綜整評估其優劣勢後，建議其參賽展示設計職類，並在今年第55屆分區賽、全國賽、二階國手選拔賽均以第一名成績晉級。

莊玉雪說，展示設計題目僅有試題簡介，從解題到完成展框，中間包含板材切割、漆作施作、繪圖設計、道具組裝、燈光調整等工序，除要注意的細節相當多外，許多技法還需要重頭開始學習，每天苦練14個小時，常常回神時已經晚上10點了，不過看著作品從無到有真的很有成就感。

她也強調，這次有這麼好的成績，要特別感謝訓練師一路以來的指導及支持，更不斷鼓勵她，讓她能夠堅持做對的事情，接下來會更加密集訓練備戰，全力以赴迎戰明年的國際技能競賽、勇奪獎牌閃耀國際。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，國際技能競賽每2年舉辦一次，為全球規模最大的技能競賽，辦理初衷為增進各國青年技職好手相互觀摩及切磋，今年11月27日至29日將先在台北南港展覽館舉行前哨戰，開放免費入場參觀，歡迎民眾一起到場觀賽、為選手加油。

