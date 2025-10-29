台南永康砲校明搬遷走入歷史 勝利女神飛彈留營區

快訊

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
永康區公所今日貼文，指軍方明（30）日將進行最後一批車次搬遷，永康砲校將成為歷史。圖/取自臉書粉專「永康大小事」
永康區公所今日貼文，指軍方明（30）日將進行最後一批車次搬遷，永康砲校將成為歷史。圖/取自臉書粉專「永康大小事」

長年作為台美防空飛彈接裝技術合作的台南陸軍砲兵訓練指揮部永康營區，軍方明（30）日將進行最後一批車次搬遷，永康砲校成為歷史。

台南永康區公所今天在臉書粉專「永康大小事」，以「向永康砲校揮別，獻上滿滿祝福」為題貼文，預告明（30）日位在當地俗稱台南砲校的陸軍砲兵訓練指揮部，軍方將進行最後一批車次的搬遷。

貼文籲當地居民明日「站在中山南路的街頭，望著遠方漸漸駛來的砲兵學校車隊，請大家揮手致意，給予大大的祝福，因為過了明天，永康砲校將成為歷史。」

貼文指出，中山南路「這條熟悉的道路，承載了永康鄉民、市民及區民與砲兵學校73年來的記憶與情感」。

貼文感性表示，砲兵學校自民國41年開始與永康結緣，並於民國67年遷移現址迄今已有73個年頭。當車隊路上輕輕走過，兩旁的市容依舊如舊，街角的小商店、早起的行人、匆匆過往的車流，似乎都未曾因為這支車隊的出現而改變過什麼。但對這些常年生活在這裡的人們來說，這一刻卻是特別的」。

貼文指出，明天這條道路即將迎來一個最後的身影「這一輛輛的軍車」，這些伴隨著歲月長河前行的車隊，將前往關廟成為「關廟湯山營區」。那裡是砲校的新起點。

我國歷年接裝美造勝利女神、鷹式，而至近年愛國者等防空飛彈，永康砲校都是接裝與準則研製重鎭。台南市政府於2012年9月與國防部簽署「陸軍砲校遷建與開發案」備忘錄，永康砲校將遷移關廟，總經費56億元，原校地由市府辦理區段徵收與利用，由台南市府代辦多項工程興建、用地取得及查估、聯外道路興建、並協助遷移。

根據永康區公所今日貼文，砲校營區營舍至今保持良好，營區內美造勝利女神飛彈精神堡壘也還留在原地。

永康區公所今日貼文，砲校營區營舍至今保持良好，營區內美造勝利女神飛彈精神堡壘也還留在原地。圖/取自臉書粉專「永康大小事」
永康區公所今日貼文，砲校營區營舍至今保持良好，營區內美造勝利女神飛彈精神堡壘也還留在原地。圖/取自臉書粉專「永康大小事」

