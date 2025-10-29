台南東區「大益夜市」驚爆收攤 市府輔導攤商轉至這些夜市
南紡購物中心斜對面的「大益夜市」，曾被寄望成為東區夜間新亮點，開幕不到兩年即宣布熄燈。業者證實，由於攤商承租率低、人潮不如預期，加上租金與營運壓力沉重，決定於11月2日結束營業。
市議員王家貞今在質詢中指出，大益夜市即將結束營業，苦的是攤商，市府應對受影響的攤商提供輔導與支持，確保其生計不受重大衝擊，同時檢討夜市的設置，避免類似情況再次發生。
經發局市場處回應，大益夜市位於國防部土地，由私人設置經營，受大環境影響營運不易，因此選擇退場。現有攤商多數轉至永大夜市，部分則移至永康區或安南區其他夜市，經發局將持續留意各夜市經濟消長情形，適時提供輔導協助。
經發局說，台南市夜市文化深植民眾生活，夜市不僅是觀光景點，也是台灣美食小吃文化的代表。經發局表示，將持續透過夜市吉祥物「夜奇鴨」行銷推廣，巡迴各地夜市，為夜市增添亮點與商機，展現台南夜市魅力。
依台南市場處資料全市共有46處列管夜市，其中32處已取得設置許可，其餘10處因使用分區或土地同意書等條件尚未達成。
