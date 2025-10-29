快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

台南東區「大益夜市」驚爆收攤 市府輔導攤商轉至這些夜市

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東區「大益夜市」將於11月2日結束營業。圖／取自台南市場處官網
台南市東區「大益夜市」將於11月2日結束營業。圖／取自台南市場處官網

南紡購物中心斜對面的「大益夜市」，曾被寄望成為東區夜間新亮點，開幕不到兩年即宣布熄燈。業者證實，由於攤商承租率低、人潮不如預期，加上租金與營運壓力沉重，決定於11月2日結束營業。

市議員王家貞今在質詢中指出，大益夜市即將結束營業，苦的是攤商，市府應對受影響的攤商提供輔導與支持，確保其生計不受重大衝擊，同時檢討夜市的設置，避免類似情況再次發生。

經發局市場處回應，大益夜市位於國防部土地，由私人設置經營，受大環境影響營運不易，因此選擇退場。現有攤商多數轉至永大夜市，部分則移至永康區或安南區其他夜市，經發局將持續留意各夜市經濟消長情形，適時提供輔導協助。

經發局說，台南市夜市文化深植民眾生活，夜市不僅是觀光景點，也是台灣美食小吃文化的代表。經發局表示，將持續透過夜市吉祥物「夜奇鴨」行銷推廣，巡迴各地夜市，為夜市增添亮點與商機，展現台南夜市魅力。

依台南市場處資料全市共有46處列管夜市，其中32處已取得設置許可，其餘10處因使用分區或土地同意書等條件尚未達成。

夜市 攤商 台南

延伸閱讀

桃園經發局員工涉收賄 涉案人分別交保和羈押禁見

桃園經發局官員涉貪 內部啟動代理與流程總檢

桃園經發局傳弊案 科長10萬元交保、退休助理聲押禁見

桃市經發局爆收賄 施姓科長遭搜索帶回 前副局長列證人協助調查

相關新聞

台南東區「大益夜市」驚爆收攤 市府輔導攤商轉至這些夜市

南紡購物中心斜對面的「大益夜市」，曾被寄望成為東區夜間新亮點，開幕不到兩年即宣布熄燈。業者證實，由於攤商承租率低、人潮不...

台南市車禍死亡人數降4成 黃偉哲：交安策略見效

台南市政府昨召開10月份道安會報，統計顯示今年7至9月車禍死傷明顯下降，其中A1類死亡事故較去年同期減少21人，降幅達4...

嘉義雪香亭大酒家傳奇 緊鄰公墓「靠祖先就能降溫」

嘉義縣大林文史工作者江明赫近日在臉書貼文「雪香亭傳奇：大林與靈界共榮的五星級生態酒家」中，回顧九○年代曾紅極一時的「雪香...

台南邁入超高齡社會…敬老金加碼至1300 明年再增至1500元

截至9月底，台南市老年人口突破37萬人，占全市人口20.21%，正式邁入「超高齡社會」。適逢九九重陽節，市府今年加碼發放...

北香湖公園「運動」雕塑未揭幕先轟動 背後大師靈感來自她

迎接嘉義建城321周年，嘉義市政府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典...

去蔣化…蒜頭糖廠「介壽堂」改叫這名 地方感嘆：童年記憶被抹去

嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠，是縣府依文化資產保存法登錄的文化景觀，其中代表性的建築巴洛克式「介壽堂」，已有68年歷史。9月因應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。