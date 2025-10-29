嘉義雪香亭大酒家傳奇 緊鄰公墓「靠祖先就能降溫」

嘉義縣大林文史工作者江明赫近日在臉書貼文「雪香亭傳奇：大林與靈界共榮的五星級生態酒家」中，回顧九○年代曾紅極一時的「雪香亭大酒家」。他指出，這家號稱全東南亞「最大、最通風」的五星級酒家，不只是餐廳，更是大林的精神地標。因緊鄰公墓，以「天然風冷、永續循環、零耗能冷氣系統」自豪，被戲稱是最早落實ESG概念的場所，「別人開冷氣會感冒，雪香亭靠祖先就能降溫。」

江明赫表示，當年大林繁華盛況一度超越民雄，擁有糖廠、軍營、嘉義最早的自來水廠與客運總站，甚至曾計畫興建國際機場。製糖業帶動人口成長，加上地處南來北往要衝，是通往梅山、古坑、新港的重要節點。當時大林鎮內曾有四間戲院與多家酒家，顯示地方經濟與娛樂文化的鼎盛景象。

座落於公墓旁的雪香亭，正是那段榮景的縮影。「那是一個講求氣場與靈力的年代，大家相信在雪香亭談合約、喬工程、辦喜宴都會特別順，隔壁的公墓反而成了『護店山神』。」江明赫回憶，開幕盛況空前，南北兩路兄弟與政商名流雲集。據傳館內設有啤酒泳池與「海味聖誕樹」，龍蝦、鮑魚、螃蟹掛滿一樹，奢華誇張。媒體當時以斗大標題報導「人鬼共飲，靈異傳奇」，甚至被稱為「全台唯一能喝到冥界風味的酒家」。

隨著糖業沒落、軍營撤縮，大林人口驟降，雪香亭也在一場祝融後成為傳說。如今仍有居民表示，夜晚路過舊址會聞到淡淡花香與麻辣味。江明赫笑說，「那不是幻覺，那是雪香亭的味道。」他認為，那股味道是大林人青春與靈界共榮的氣息，也是地方共同的奇譚與記憶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康