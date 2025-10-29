快訊

台南邁入超高齡社會…敬老金加碼至1300 明年再增至1500元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市今年9月邁入超高齡社會。圖／台南市社會局提供
台南市今年9月邁入超高齡社會。圖／台南市社會局提供

截至9月底，台南市老年人口突破37萬人，占全市人口20.21%，正式邁入「超高齡社會」。適逢九九重陽節，市府今年加碼發放每位長者1300元敬老金，明年將再提高至1500元。

市長黃偉哲表示，面對人口結構快速老化，市府持續完善長者福利政策。自2023年起推出老人健保補助（含工會差額），今年已有逾30萬人受惠，占老人人口82%。同時推動愛心手鍊預防走失、敬老卡免費搭乘公車與小黃公車、中低收入老人生活津貼、住宅改善補助，以及串聯長照與社區據點服務。

目前全市設有412處社區照顧關懷據點，並設有「松柏學苑」、「銀髮創齡服務中心」及「銀髮衣缽相傳計畫」等多元學習平台，讓長輩在熟悉社區中學習、交流與健康生活。根據天下雜誌2025永續幸福城市調查，台南市每千名長者擁有的社區據點比例在六都中排名第二。

黃偉哲指出，據點不只是健康促進與交流場所，更是災時守護長者的安全網。佳里區禮化據點在颱風過後立即恢復供餐與關懷服務，展現社區韌性。他強調，盼每個據點都能成為長輩的第二個家，實現「老有所養、老有所依」。

社會局長郭乃文表示，市府正強化據點功能，辦理志工培訓、體適能活動、數位課程、桌遊教學與「家庭日」活動，促進長輩身心健康與世代共融，並規劃「長輩輕旅行」走訪自然與文化景點，推動「退而不休」的樂齡行動力。

市府強調，讓長者「活得健康、活得快樂」是施政核心，未來將持續強化社區照顧網絡與活躍老化政策，透過公私協力與跨局處合作，打造可近、可及、可持續的高齡友善城市。

長輩 老化 黃偉哲 敬老津貼

