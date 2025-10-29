台南市車禍死亡人數降4成 黃偉哲：交安策略見效

台南市政府昨召開10月份道安會報，統計顯示今年7至9月車禍死傷明顯下降，其中A1類死亡事故較去年同期減少21人，降幅達42%；1至8月受傷人數也減少476人、降幅1.6%。市長黃偉哲表示，前三季防制作為逐漸展現成果，顯示交通安全策略方向正確。

交通局長王銘德指出，道路與交通工程推動穩健，截至9月底已完成行人安全設施優化258處，包括增設行人專用號誌、標線型人行道、綠底行穿線及庇護島等；另改善非號誌化路口47處、易肇事路段8處及校園周邊環境46處，預計年底前全面收尾，降低交通衝突風險，保障學童與行人安全。

教育宣導部分，教育局與交通局合作推動交通安全課程與教師研習，截至9月底已完成422節課程、28場研習，並透過「路老師」及樂齡中心舉辦160場高齡者安全宣導活動。市府另以「府城有禮 人本交通新文化」為主題，在校園與社區推動劇場、夜市互動、交通特派員與著色比賽等活動，深化安全觀念。

警察局則加強執法力道，截至9月底取締路口不停讓行人2891件、非號誌路口未停車1454件、人行道違停5萬7689件、道路障礙2155件，均較前三年同期大幅增加。警方並針對高齡者事故熱區與通學路段加強巡查與宣導，維護交通秩序。