北香湖公園「運動」雕塑未揭幕先轟動 背後大師靈感來自她

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑作品。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑作品。記者魯永明／攝影

迎接嘉義建城321周年，嘉義市政府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑作品。這批作品被譽為台灣美術史的重要里程碑，回嘉展出，象徵嘉義文化新頁，10件雕塑安裝完成，周末下午2時開幕。

還未揭幕就吸引民眾觀賞，驚嘆雕塑人體極限動作力與美的交融，「身體姿勢怎麼辦到的？」「原來是體操選手的動作啊！」成為市民遊客討論話題。

蒲添生「運動系列」靈感源於1988年漢城奧運羅馬尼亞體操名將西莉瓦絲，這位被譽為「體操精靈」的選手，以高難度動作與優雅姿態征服全球，深深觸動蒲添生，他決心以雕塑凝結瞬間的力與美。

這10件作品原作約40至50公分，典藏台灣美術館、高雄市立美術館與嘉市立美術館。放大重製後，在北香湖公園以開放姿態融入自然景觀，讓市民近距離感受「運動即藝術」的精神。

文化局指出，這批作品是蒲添生藝術生涯與嘉義城市精神完美交會，不僅是雕塑，更是城市文化的新地標。

蒲添生是台灣早期赴日深造的雕塑家，曾師事日本雕塑名家朝倉文夫，啟蒙恩師是畫壇巨擘陳澄波。陳澄波愛才惜才，將長女陳紫薇許配給蒲添生，2人成為「師徒兼翁婿」，台灣藝壇傳為美談。

蒲添生畢生專注人體雕塑創作，主張「人體是大自然的縮影」，他將雕塑從厚重的體積感轉化為流動的姿態，呈現現代主義寫實雕塑的極致精神。

「運動系列」是他創作生涯最具代表性篇章，以「平衡、張力、節奏」三者融合造型語言，凝結運動瞬間的永恆之美。這座雕塑園特色亮點：10座「體操精靈」運動系列雕塑加自然景觀、嘉義藝術DNA，不只是藝術展場，更象徵嘉義新文化地標，讓市民生活中與藝術相遇，讓建城321周年的慶典更添深度詩意。

嘉市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑作品。這批作品被譽為台灣美術史的重要里程碑。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑作品。這批作品被譽為台灣美術史的重要里程碑。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑作品。這批作品被譽為台灣美術史的重要里程碑。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑作品。這批作品被譽為台灣美術史的重要里程碑。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑作品，10件雕塑安裝完成，周末下午2時開幕。圖／讀者提供
嘉市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑作品，10件雕塑安裝完成，周末下午2時開幕。圖／讀者提供
嘉市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑作品，10件雕塑安裝完成，周末下午2時開幕。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑作品，10件雕塑安裝完成，周末下午2時開幕。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑作品，10件雕塑安裝完成，周末下午2時開幕。記者魯永明／攝影
嘉市府攜手財團法人蒲添生雕塑文化藝術基金會，在北香湖公園草坪重新呈現台灣雕塑先驅蒲添生的經典「運動系列」雕塑作品，10件雕塑安裝完成，周末下午2時開幕。記者魯永明／攝影

