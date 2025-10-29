去蔣化…蒜頭糖廠「介壽堂」改叫這名 地方感嘆：童年記憶被抹去

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠，是縣府依文化資產保存法登錄的文化景觀，其中代表性的建築巴洛克式「介壽堂」，已有68年歷史。9月因應行政院轉型正義政策及內政部要求，台糖公司蒜頭糖廠將「介壽堂」改名為「大禮堂」，此舉引發當地居民與文史工作者不滿。

居民表示，「介壽堂」3個字雖源自過去威權時代，但早已脫離政治意涵，成為社區共同記憶，台糖未溝通說明悄悄改名。在地工廠村村長黃江正無奈地表達可惜遺憾，他說，「介壽堂是我們的童年回憶，小時候都在介壽堂看電影、參加活動，如今名字被改，感覺連回憶都被抹去了，村民不滿改名 。」

台糖公司解釋，此次更名並非主動作為，而是依內政部委員會議要求執行。經請示嘉義縣府文化觀光局，確認未違反文資法，因此報備後更名。原本由書法大師于右任題字，寫的「介壽堂」及于右任木雕字題，已取下妥善收藏庫房；禮堂外牆換上不鏽鋼材質的「大禮堂」新字。

文化觀光局文資科指出，台糖蒜頭糖廠是文化景觀管理單位，有報備改名，也陪同台糖人員到內政部開會，程序上並無違法；雖如此，地方認為，政府在處理威權符號時應更審慎評估文化脈絡與社會情感，避免將歷史建築一刀切式地「去政治化」。

蒜頭糖廠1906年創建，日治時期曾是全台第三大糖廠。1957年建成的介壽堂由當時廠長王舜緒，邀請于右任題字。這座巴洛克式建築色彩鮮明、光影層次豐富，長年作為典禮、集會、藝文表演與健康檢查場地使用，近年更成為婚紗與旅拍熱門景點。

蒜頭糖廠文化景觀，曾出現在「一把青」、「天之驕子」、「五味八珍的歲月」等多部知名影視作品中，是嘉義文化地景的重要象徵。如今因轉型正義政策而更名，是否真能「去除威權象徵」，或只是在行政命令中失去了地方記憶，仍引發社會深思。

