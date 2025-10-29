聽新聞
「藍眼淚」現蹤 恐是環境警訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

馬祖金門每年春末夏初期間會出現「藍眼淚」奇景，近年台南沿海安平、將軍一帶也都有，學者說，藍眼淚其實是一種異營性渦鞭毛藻，又稱為夜光蟲，受外力刺激而發出美豔冷光，但對環境來說是一種優養化警訊，若長期、大量存在，就應多加注意。

2020年4月間安平台南運河、亞果遊艇碼頭處有藍眼淚，乘坐運河遊船的民眾見狀喊「美呆了」；2023年4月間，將軍區青鯤鯓青山漁港也被發現藍眼淚，消息傳開更引發大批「追淚人」前往攝影。

臺南大學生物科技學系副教授曹哲嘉說，台南過去在春季3、4月天氣甫變暖時常會看見藍眼淚，部分養殖魚塭中也曾出現過，生成主要原因與水域氣候、溫度及環境有關，水域若擁有豐富的營養鹽、浮游生物等食源環境，加上繁殖相當快速又大量，會使夜光蟲大爆發，不過生命周期不到一周；至於發光機制，其實是夜光蟲體內特殊生物機制，每當有海浪、船隻或外力擾動，便受刺激而發出生物冷光。

近期遊客在將軍扇形鹽田下水、丟石頭擾動水面盼看見藍眼淚，曹哲嘉指出，夜光蟲需要擾動才會發光，這是該生物演化出來受刺激時的生理反應，因此民眾進入水中不至於影響生存，但不排除會對鹽田濕地周邊其他生物造成影響，另，夜光蟲本身雖不會對人體皮膚產生過敏，水域環境中有其他生物與物質，仍有造成部分較敏感的個人皮膚過敏可能性，欣賞時切勿隨意下水。

臺南大學生態暨環境資源學系教授黃文伯認為，藍眼淚本身對環境無害，但與其共存的部分藻類，受刺激後恐散發毒性，同時藍眼淚現蹤代表水域內營養物質增加，才造成大量矽藻產生，對環境來說是種優養化警訊。

