台南鹽田「藍眼淚」暴紅 遊客湧入亂象多

台南將軍區青鯤鯓扇形鹽田近日出現「藍眼淚」奇景，但大批人潮夜遊朝聖造成亂象四起，許多人丟石頭或踩入水中，甚至在周邊違停、亂丟垃圾，還有攤販違規進駐，當地里長批人潮湧入好幾天，市府管理措施慢半拍。

面對亂象，南市府回應，觀旅局、警察局及區公所已在夜間加強巡查，每天均加派人力加強環境清潔工作、進行人車分流及交通引導，並呼籲遊客勿亂丟垃圾，至於出現攤販自行進駐與違規停車行為，已依道路交通管理處罰條例加強取締。

青鯤鯓扇形鹽田是國家重要濕地生態保護區，為台鹽1977年開闢的新鹽灘，2002年停曬後逐漸荒廢，南市觀旅局2023年設置「生命之樹」裝置藝術並活化為扇鹽地景園區，近日藍眼淚讓鹽田再度暴紅，攝影愛好者爭相以藍眼淚搭配裝置藝術「生命之樹」拍出夢幻場景。

當地鯤鯓里的里長王燕宗指出，將軍青鯤鯓漁港、魚塭內過去就曾看見藍眼淚，扇形鹽田是第一次發現，上周起連日來大量遊客湧入，許多人將垃圾丟入塑膠簍或隨地棄置，造成環境髒亂，然而，市府交通與環境管制過了好幾天才規畫，「有點慢半拍了」。

藍眼淚的照片在社群平台瘋傳，吸引各地遊客前來，有人笑稱「還以為在跨年」，也有人說「沒追到藍眼淚，反而被風吹到想流淚」。另，白天時發現鹽田邊充斥塑膠垃圾，讓民眾直呼太誇張；近幾日則因風勢與潮汐影響，藍眼淚能見度逐漸下降。

記者26日晚間實地走訪，發現即使連假結束仍人車不減，部分遊客為拍攝藍眼淚踏入鹽田水域、試圖激出發光現象，在昏暗的環境下十分危險，且還有流動攤販趁勢違規擺攤，形成小夜市，學甲警分局當晚接獲檢舉就到場取締並開單。