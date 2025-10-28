台南鐵路地下化隧道主結構完成 邁向2026年底通車
交通部鐵道局南部工程分局今天宣布，台南市區鐵路地下化工程全長8.23公里隧道主體結構完成，接續進行軌道鋪設及電車線、號誌、電務等工程，朝2026年底通車目標邁進。
交通部鐵道局南部工程分局發布新聞稿指出，因施工期間需克服緊臨鐵路2萬5000伏特高壓電車線施工安全，以及施工用地侷限挑戰，加上東門陸橋段受歷史文資遺構調查移置作業影響，停工長達2年，至2024年8月31日全數完成文資調查及移置作業。
鐵道局南部工程分局說明，經施工團隊合作努力，今日完成台南鐵路地下化全部隧道結構，工程進入新里程碑，接續軌道鋪設及電車線、號誌、電務等系統工程共同施工，將努力達成2026年底通車目標。
鐵道局南部工程分局指出，台南市區鐵路地下化全長8.23公里，完工後將可實現都市縫合任務，提高交通便利性，滿足台南地區通勤與觀光需求，未來串連綠園道，打造出更好都市景觀，帶動周邊區域更新及台南整體都市發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言