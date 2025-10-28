台南鐵路地下化隧道主結構完成 邁向2026年底通車

快訊

中央社／ 台南28日電

交通部鐵道局南部工程分局今天宣布，台南市區鐵路地下化工程全長8.23公里隧道主體結構完成，接續進行軌道鋪設及電車線、號誌、電務等工程，朝2026年底通車目標邁進。

交通部鐵道局南部工程分局發布新聞稿指出，因施工期間需克服緊臨鐵路2萬5000伏特高壓電車線施工安全，以及施工用地侷限挑戰，加上東門陸橋段受歷史文資遺構調查移置作業影響，停工長達2年，至2024年8月31日全數完成文資調查及移置作業。

鐵道局南部工程分局說明，經施工團隊合作努力，今日完成台南鐵路地下化全部隧道結構，工程進入新里程碑，接續軌道鋪設及電車線、號誌、電務等系統工程共同施工，將努力達成2026年底通車目標。

鐵道局南部工程分局指出，台南市區鐵路地下化全長8.23公里，完工後將可實現都市縫合任務，提高交通便利性，滿足台南地區通勤與觀光需求，未來串連綠園道，打造出更好都市景觀，帶動周邊區域更新及台南整體都市發展。

