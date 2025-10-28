嘉義鹿草重寮國小校地活化成立日照中心 打造老幼共學典範

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣重寮國小校地活化，打造鹿草百禧日間照顧中心，縣長翁章梁（右七）今天參加揭牌儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鹿草鄉重寮國小部分校地活化轉為社福用地，天主教中華聖母基金會歷經3年打造鹿草百禧日間照顧中心及社區整合型服務中心A單位，縣長翁章梁今參加揭牌儀式，盼能讓偏鄉長輩能享有更安心照顧服務，將推動老幼共學，讓老人和國小學童一起學才藝。

日照中心1樓為社區活動中心暨災民收容所；2樓為日照中心，引進日本高齡友善家具與輔具系統，並設置多功能活動區、備餐區與無障礙廁所，配置智慧量測設備及資訊系統；3樓為鹿草鄉A級社區整合型服務中心，提供照顧計畫擬定、專業轉介與資源連結等服務。

社會局表示，重寮國小還有部分土地閒置，向校方爭取活化校園用地，經協調後規畫在校園內興建共融中心，未來將結合學校資源推動老幼共學，每周二帶著國小低年級學生與老人一起上音樂課，學習演奏樂器、民宿歌謠等，營造社區全齡共享空間。

鹿草百禧日照中心由中央前瞻計畫補助2410萬元，鹿草鄉公所自籌190萬元，以及熱心民眾蔡明瑾捐贈400萬元，作為室內裝修、無障礙廁所建置及適老家具輔具採購經費。天主教中華聖母基金會以蔡明瑾父親之名為日照中心命名，感念深厚心意。

翁章梁表示，嘉義縣老年人口眾多，若僅靠嘉義縣財政無力設置完善照顧網路，感謝中央長期推動長照計畫，為地方提供大量助力，同時感謝中華聖母基金會與聖馬爾定醫院合作承接嘉義縣多處長照服務，展現公私合力成果，落實「中央支持，地方用心」。

天主教中華聖母基金會表示，鹿草百禧日間照顧中心導入智慧化量測設備與資訊系統，以科技提升長照品質，提供日間照顧、餐食、健康促進、交通接送與家庭支持等服務，民眾可撥打1966洽詢，或電洽日照中心05-3751566，將有專人提供服務。

嘉義縣重寮國小校地活化，打造鹿草百禧日間照顧中心今天揭牌。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣重寮國小校地活化，打造鹿草百禧日間照顧中心，未來將推動老幼共學。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣重寮國小校地活化，打造鹿草百禧日間照顧中心，縣長翁章梁今天關心學生上課狀況。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣重寮國小校地活化，打造鹿草百禧日間照顧中心，未來將推動老幼共學。圖／嘉義縣政府提供
