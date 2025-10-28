「沒有終點的行動」雲林用這招救偏鄉 拿下社區營造全國金牌

雲林縣府近年持續推動社區營造，已輔導逾百個社區，其中古坑華南社區更拿到全國金牌社區殊榮，文化觀光處將於11月8日在林內紙蝶地景生態園區舉辦雲林社造嘉年華，當天將有55個社區設攤，展現社區營造成果。

縣府文化觀光處今舉辦社造嘉年華活動宣傳記者會，文化觀光處長陳璧君表示，縣府協助社區申請文化部計畫，不論從空間改造、地方振興產業等，從2022年僅40多個社區參與，到今年為止增加到55個社區參與，雲林有許多偏鄉與弱勢社區，透過社區營造，不斷累積地方能量，吸引越來越多年輕人返鄉參與，形成老中青四代共創的美麗風景。

11月8日「2025雲林社造嘉年華」集結全縣55個社區參與，當天將有社區劇場、特展、手路菜與在地體驗活動，讓民眾感受雲林的創生能量與人文底蘊，首度參與的元長潭西社區，將有30名均齡80歲的長輩演出「潭西活力陣」，包含公揹婆、布馬陣、十八嬈等精彩演出，另外，12月13日將舉辦「2025雲林社造創生年」論壇，透過交流深化社造成果。

副縣長謝淑亞表示，縣府透過跨局處合作深耕社區營造多年，推動社區從生活環境、文化保存到產業轉型全面升級，社區營造是一場「沒有終點的行動」，只要這顆種子在居民心中萌芽，經過10年、20年的耕耘，終將開花結果。