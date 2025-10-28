快訊

嘉縣太保市公所、代表會對立 道路工程經費從千萬縮水剩3百餘萬

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市太保里聯絡道路有4處無號誌路口，有交通隱憂地方盼改善。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市太保里聯絡道路有4處無號誌路口，有交通隱憂地方盼改善。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣太保市長選舉恩怨持續延燒，公所向中央爭取1000萬元改善太保里聯絡道路，同一路段代表會也向縣府爭取改善。議員詹琬蓁今在臨時會質疑，縣府地政處編列327萬元，財政拮据竟放棄中央補助改用縣款。地方質疑決策欠缺考量，導致工程縮水無法改善路基。

議員詹琬蓁說，太保市公所向國士署申請計畫改善道路，但代表會卻有代表舉手說「這條不用做了，已經跟縣府要到錢了！」，明明已向中央爭取經費，卻把計畫退掉，嘉義縣財政拮据，放著中央補助不用，由地政處負責工程，動用縣款去做原本中央補助的工程。

建設處長郭良江說，目前公所已提出撤案，若要更改經費用途，就要再提出修正計畫，看中央會不會核准。縣府地政處表示，縣府協助改善太保里聯絡道路，預計改善道路1120公尺，工程經費327萬元，包括中央補助約8成，其餘由縣府自籌款支應。

市長鄭淑分說，太保里聯絡道路龜裂破損、路基脆弱，無號誌路口常發生車禍，向國土署爭取改善獲補助880萬元，公所自籌120萬元，原規畫除了刨鋪路面，也一併改善路基及4處無號誌路口，但因代表會決議要讓縣府負責改善工程，現在只剩刨鋪路面，其他都沒了。

嘉義縣太保市太保里聯絡道路龜裂、路基脆弱，公所向國土署爭取1000萬元改善，代表會也向縣府爭取預算。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市太保里聯絡道路龜裂、路基脆弱，公所向國土署爭取1000萬元改善，代表會也向縣府爭取預算。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市太保里聯絡道路龜裂、路基脆弱，公所向國土署爭取1000萬元改善，代表會也向縣府爭取預算。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市太保里聯絡道路龜裂、路基脆弱，公所向國土署爭取1000萬元改善，代表會也向縣府爭取預算。記者黃于凡／翻攝

