嘉市市政園區北棟大樓將動工 10月29日起北棟臨時停車場退場

嘉義市政府為推動市民中心北棟大樓工程，原於北棟興建基地前暫作為臨時停車使用的場域，將於明天起正式退場。市府交通處提醒市民，施工期間可多利用周邊停車空間及各式公共運具，共同配合城市建設進度。

交通處表示，北棟大樓完工後，將設有地下2層停車場，提供625席汽車位與517席機車位；連同現有南棟停車場空間，市政園區地下停車總計將可提供886席汽車位與1167席機車位，有效舒緩市府周邊停車需求。

在北棟大樓興建期間，市府統計北棟周邊500公尺範圍內，包含路外及路邊停車場，可提供汽車1730格、機車4118格。其中，市府南棟、中央廣場、中正公園、西市場等8處公有路外停車場共提供汽車1069格、機車867格；陽明醫院等12處民營路外停車場可再供應汽車350格、機車100格；另在中山路、吳鳳北路等18條路段設有路邊停車位，提供汽車311格、機車2885格，北棟周邊另有機車位266格。市府也提醒駕駛人，可利用「愛嘉義APP」查詢即時停車資訊，節省尋車時間。

除停車替代方案外，交通處也鼓勵市民多使用公共運輸。市府周邊500公尺內設有12處公車站點，每日可提供市區公車3條路線共172班次、公路客運37條路線共331班次及幸福巴士6條路線共78班次。其中「市政府（中山路）」站有公路客運、中山幹線及幸福巴士共23條路線，「市政府（吳鳳北路）」站則有光林我嘉線、公路客運及幸福巴士共25條路線，另設有15處公共自行車YouBike站點，方便通勤與轉乘。