台南做工行善團築愛12年助311戶弱勢 昨獲賴總統表揚

賴清德總統於2014年任台南市長時創立的「台南做工行善團」，至今邁入第12年，累計協助311戶弱勢家庭修繕住所重獲安居，昨天由大台南總工會率領「做工行善團」志工代表進入總統府，由理事長鄭山林、團長方澄科陪同，接受總統接見與勉勵。

賴總統肯定行善團12年來無私奉獻的精神，稱這是「勞工專業最溫暖的展現」，並感謝志工以實際行動詮釋「人民幫助人民」的價值。

台南市勞工局長王鑫基表示，由669位志工組成做工聯盟跨縣市築愛，截至今年10月，做工行善團完成311戶修繕案，其中丹娜絲颱風災後重建完成34戶，第35戶（關廟）與第36戶（安南）仍在施工。服務範圍除涵蓋台南37行政區，也擴及雲林、嘉義、高雄、屏東、南投等6縣市共19戶。

除修屋外，團隊提供逾2萬8千人次義剪服務，累計669位志工投入，包括泥作、木工、水電、油漆、美髮等領域，假期不休、義行不斷，被譽為「做工人的愛心聯盟」。

團隊結合大台南總工會、台南市勞工志願服務協會及各工會專業志工，秉持「做工行善」精神，以勞工技術轉化為實際行動，成為台南「希望家園」理念的具體展現。

在市長黃偉哲支持推動下，持續以「希望家園」理念為本，勞工局結合行善團力量，不論颱風災後或連假期間，志工都親赴現場修繕，展現台南公私協力、以行動實踐關懷的力量。

副團長王美霞表示，12年來志工以雙手築起無數家庭的希望，能入府受勉，是對所有志工的最大肯定。志工代表也說，每一次修繕完成、住戶露出笑容，就是他們繼續前進的動力。