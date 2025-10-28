快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

台南做工行善團築愛12年助311戶弱勢 昨獲賴總統表揚

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大台南總工會率領「做工行善團」志工代表進入總統府接受賴清德總統表揚。圖／台南市勞工局提供
大台南總工會率領「做工行善團」志工代表進入總統府接受賴清德總統表揚。圖／台南市勞工局提供

賴清德總統於2014年任台南市長時創立的「台南做工行善團」，至今邁入第12年，累計協助311戶弱勢家庭修繕住所重獲安居，昨天由大台南總工會率領「做工行善團」志工代表進入總統府，由理事長鄭山林、團長方澄科陪同，接受總統接見與勉勵。

賴總統肯定行善團12年來無私奉獻的精神，稱這是「勞工專業最溫暖的展現」，並感謝志工以實際行動詮釋「人民幫助人民」的價值。

台南市勞工局長王鑫基表示，由669位志工組成做工聯盟跨縣市築愛，截至今年10月，做工行善團完成311戶修繕案，其中丹娜絲颱風災後重建完成34戶，第35戶（關廟）與第36戶（安南）仍在施工。服務範圍除涵蓋台南37行政區，也擴及雲林、嘉義、高雄、屏東、南投等6縣市共19戶。

除修屋外，團隊提供逾2萬8千人次義剪服務，累計669位志工投入，包括泥作、木工、水電、油漆、美髮等領域，假期不休、義行不斷，被譽為「做工人的愛心聯盟」。

團隊結合大台南總工會、台南市勞工志願服務協會及各工會專業志工，秉持「做工行善」精神，以勞工技術轉化為實際行動，成為台南「希望家園」理念的具體展現。

在市長黃偉哲支持推動下，持續以「希望家園」理念為本，勞工局結合行善團力量，不論颱風災後或連假期間，志工都親赴現場修繕，展現台南公私協力、以行動實踐關懷的力量。

副團長王美霞表示，12年來志工以雙手築起無數家庭的希望，能入府受勉，是對所有志工的最大肯定。志工代表也說，每一次修繕完成、住戶露出笑容，就是他們繼續前進的動力。

近年極端氣候頻仍，修繕需求增加，材料費用成為團隊主要壓力。鄭山林呼籲企業與熱心人士共同響應，捐助修繕材料，讓弱勢家庭「安居有望、幸福延續」。

大台南總工會率領「做工行善團」志工代表進入總統府接受賴清德總統表揚。圖／台南市勞工局提供
大台南總工會率領「做工行善團」志工代表進入總統府接受賴清德總統表揚。圖／台南市勞工局提供
大台南總工會率領「做工行善團」志工代表進入總統府接受賴清德總統表揚。圖／台南市勞工局提供
大台南總工會率領「做工行善團」志工代表進入總統府接受賴清德總統表揚。圖／台南市勞工局提供

丹娜絲颱風 團隊

延伸閱讀

視導陸勝1號操演 賴總統：3面向展現國軍全面提升戰力決心

川普自爆想連任 拒「取巧」選副總統

掌權43年 喀麥隆92歲總統8連任 對手批「選舉像化妝舞會」

比利時眾議院跨黨派議員團訪台 將晉見賴總統

相關新聞

台南青鯤鯓扇形鹽田「藍眼淚」暴紅引人潮 亂象叢生地方盼加強管理

台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近日出現「藍眼淚」奇景，連日來吸引大量遊客前來追景拍照，成為新興夜遊熱點，然而「追淚」人潮也帶來垃...

嘉基聯合消防、衛生局實兵演練 打造嘉義最強救命鏈

嘉義基督教醫院為嘉義市唯一重度級急救責任醫院，日前聯合嘉義市衛生局、消防局及區域聯防體系，完成一系列「韌性醫療演習」，從...

廚餘回流雲林加開堆肥產線 學者憂廚餘在各縣市流動呼籲這件事

雲林縣議會今開議，多位議員關注國內爆發非洲豬瘟疫情後，相關廚餘去化、豬肉供應、食品安全等問題，雲林縣環保局表示，雲林縣早...

影／台南廚餘高速發酵廠助轉化肥料 黃偉哲：勸餐廳、學校食物減量

中央因應非洲豬瘟，全國豬隻禁宰運15天，台南市政府針對全台首起非洲豬瘟案例，啟動跨局處應變機制，全力阻絕疫情擴散；市長黃...

南科沙崙園區提出草鴞保育方案 環團仍存疑

國發會上月審定「南科沙崙生態科學園區籌設計畫」，卻不斷遭質疑危害草鴞等保育野鳥生存，南科管理局為此宣示將成立草鴞保育協作...

沙崙特區惡臭惹民怨 環保局專案擴大巡查

政府大幅投資台南歸仁區沙崙特區，又傳出台積電將進駐設廠，建案陸續進駐，許多特區新住戶卻反映長期夜間聞到疑雞、豬糞的惡臭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。