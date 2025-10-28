快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

聽新聞
0:00 / 0:00

台南青鯤鯓扇形鹽田「藍眼淚」暴紅引人潮 亂象叢生地方盼加強管理

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近日出現「藍眼淚」奇景，連日來吸引大量遊客前來追景拍照，但有遊客竟為拍攝藍眼淚，冒險踏入鹽田水域試圖激發藍眼淚，相當危險。記者萬于甄／攝影
台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近日出現「藍眼淚」奇景，連日來吸引大量遊客前來追景拍照，但有遊客竟為拍攝藍眼淚，冒險踏入鹽田水域試圖激發藍眼淚，相當危險。記者萬于甄／攝影

台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近日出現「藍眼淚奇景，連日來吸引大量遊客前來追景拍照，成為新興夜遊熱點，然而「追淚」人潮也帶來垃圾、違停與攤販亂象，引發地方居民不滿，認為市府管理措施慢半拍。對此，南市府也回應，每天均加派人力加強環境清潔工作、人車分流及交管。

青鯤鯓扇形鹽田為1977年由台鹽開闢的新鹽灘，2002年停曬後逐漸荒廢，市府觀旅局2023年設置「生命之樹」裝置藝術並活化為扇鹽地景園區，近日因藍眼淚現蹤，讓鹽田再度爆紅。

當地鯤鯓里王姓里長指出，將軍青鯤鯓漁港、魚塭內過去就曾看見藍眼淚，但扇形鹽田確實是第一次發現，上周連日來大量遊客湧入，許多人將垃圾丟入塑膠簍或隨地棄置，也造成環境髒亂，然而，市府交通與環境管制過了好幾天才規畫，有點慢半拍了。

記者26日晚間實地走訪，即使連假結束仍人車不減，但部分遊客竟為拍攝藍眼淚，冒險踏入鹽田水域試圖激發藍眼淚，在夜晚昏暗的情況下十分危險，且現場也有流動攤販趁勢違法擺攤，形成「小夜市」景象，學甲警方當晚接獲檢舉也到場取締並開單。

「藍眼淚」奇景在社群平台瘋傳，吸引北中南遊客前來，有遊客笑稱「還以為在跨年」，也有人表示「沒追到藍眼淚，反而被風吹到想流淚」，另外有民眾白天看到鹽田邊充斥塑膠垃圾，直呼太誇張；近幾日因風勢與潮汐影響，藍眼淚已逐漸減弱。

面對亂象，南市府回應，觀旅局、警察局及區公所已在夜間加強巡查、清潔與交通引導，並呼籲遊客勿亂丟垃圾，共同維護濕地環境，南市府也表示，違規攤販與停車行為已依《道路交通管理處罰條例》加強取締。

市府進一步說明，扇形鹽田屬國有土地，由「台灣環境規劃協會」受國產署委託管理，負責環境維護與生態復育，藍眼淚出現期間，協會已派員巡查並設置告示牌提醒遊客注意安全、避免干擾濕地生態。

市府強調，青鯤鯓扇形鹽田兼具自然與文化價值，盼遊客追景之餘能維護公德，不讓「藍眼淚」成為環境的「眼淚」，讓美景與生態共存。

近幾日因風勢與潮汐影響，將軍青鯤鯓扇形鹽田藍眼淚已逐漸減弱，不少遊客等待許久卻沒追到藍眼淚。記者萬于甄／攝影
近幾日因風勢與潮汐影響，將軍青鯤鯓扇形鹽田藍眼淚已逐漸減弱，不少遊客等待許久卻沒追到藍眼淚。記者萬于甄／攝影
台南將軍青鯤鯓扇形鹽田為國家重要濕地生態保護區，周邊也有不少立牌告示，但近期因「藍眼淚」奇景吸引大量人潮，造成垃圾、違停與攤販違規亂象四起，甚至有遊客冒險踏入鹽田水域中，相當危險。記者萬于甄／攝影
台南將軍青鯤鯓扇形鹽田為國家重要濕地生態保護區，周邊也有不少立牌告示，但近期因「藍眼淚」奇景吸引大量人潮，造成垃圾、違停與攤販違規亂象四起，甚至有遊客冒險踏入鹽田水域中，相當危險。記者萬于甄／攝影
台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近日出現「藍眼淚」奇景，吸引大量遊客前來追景拍照，現場也有流動攤販趁勢違法擺攤，形成「小夜市」景象，學甲警方接獲檢舉也到場取締並開單。記者萬于甄／攝影
台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近日出現「藍眼淚」奇景，吸引大量遊客前來追景拍照，現場也有流動攤販趁勢違法擺攤，形成「小夜市」景象，學甲警方接獲檢舉也到場取締並開單。記者萬于甄／攝影
台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近日出現「藍眼淚」奇景，吸引大量遊客前來追景拍照，成為新興夜遊熱點，然而「追淚」人潮也帶來垃圾、違停與攤販亂象，引發地方居民不滿。記者萬于甄／攝影
台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近日出現「藍眼淚」奇景，吸引大量遊客前來追景拍照，成為新興夜遊熱點，然而「追淚」人潮也帶來垃圾、違停與攤販亂象，引發地方居民不滿。記者萬于甄／攝影

藍眼淚 奇景 濕地

延伸閱讀

嘉義縣親子賞鳥季登場 集滿3枚戳章可換限量候鳥鑰匙圈

台南將軍海面藍眼淚奇景湧遊客 市府籲勿留垃圾

最浪漫的鹽之夜！「2025一見雙雕藝術季光雕展」 台南井仔腳夜未眠限時開展

台南扇形鹽田藍眼淚大爆發 交通大壅塞…警加強交管措施

相關新聞

台南青鯤鯓扇形鹽田「藍眼淚」暴紅引人潮 亂象叢生地方盼加強管理

台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近日出現「藍眼淚」奇景，連日來吸引大量遊客前來追景拍照，成為新興夜遊熱點，然而「追淚」人潮也帶來垃...

嘉基聯合消防、衛生局實兵演練 打造嘉義最強救命鏈

嘉義基督教醫院為嘉義市唯一重度級急救責任醫院，日前聯合嘉義市衛生局、消防局及區域聯防體系，完成一系列「韌性醫療演習」，從...

廚餘回流雲林加開堆肥產線 學者憂廚餘在各縣市流動呼籲這件事

雲林縣議會今開議，多位議員關注國內爆發非洲豬瘟疫情後，相關廚餘去化、豬肉供應、食品安全等問題，雲林縣環保局表示，雲林縣早...

影／台南廚餘高速發酵廠助轉化肥料 黃偉哲：勸餐廳、學校食物減量

中央因應非洲豬瘟，全國豬隻禁宰運15天，台南市政府針對全台首起非洲豬瘟案例，啟動跨局處應變機制，全力阻絕疫情擴散；市長黃...

南科沙崙園區提出草鴞保育方案 環團仍存疑

國發會上月審定「南科沙崙生態科學園區籌設計畫」，卻不斷遭質疑危害草鴞等保育野鳥生存，南科管理局為此宣示將成立草鴞保育協作...

沙崙特區惡臭惹民怨 環保局專案擴大巡查

政府大幅投資台南歸仁區沙崙特區，又傳出台積電將進駐設廠，建案陸續進駐，許多特區新住戶卻反映長期夜間聞到疑雞、豬糞的惡臭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。