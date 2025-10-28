台南青鯤鯓扇形鹽田「藍眼淚」暴紅引人潮 亂象叢生地方盼加強管理

台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近日出現「藍眼淚」奇景，連日來吸引大量遊客前來追景拍照，成為新興夜遊熱點，然而「追淚」人潮也帶來垃圾、違停與攤販亂象，引發地方居民不滿，認為市府管理措施慢半拍。對此，南市府也回應，每天均加派人力加強環境清潔工作、人車分流及交管。

青鯤鯓扇形鹽田為1977年由台鹽開闢的新鹽灘，2002年停曬後逐漸荒廢，市府觀旅局2023年設置「生命之樹」裝置藝術並活化為扇鹽地景園區，近日因藍眼淚現蹤，讓鹽田再度爆紅。

當地鯤鯓里王姓里長指出，將軍青鯤鯓漁港、魚塭內過去就曾看見藍眼淚，但扇形鹽田確實是第一次發現，上周連日來大量遊客湧入，許多人將垃圾丟入塑膠簍或隨地棄置，也造成環境髒亂，然而，市府交通與環境管制過了好幾天才規畫，有點慢半拍了。

記者26日晚間實地走訪，即使連假結束仍人車不減，但部分遊客竟為拍攝藍眼淚，冒險踏入鹽田水域試圖激發藍眼淚，在夜晚昏暗的情況下十分危險，且現場也有流動攤販趁勢違法擺攤，形成「小夜市」景象，學甲警方當晚接獲檢舉也到場取締並開單。

「藍眼淚」奇景在社群平台瘋傳，吸引北中南遊客前來，有遊客笑稱「還以為在跨年」，也有人表示「沒追到藍眼淚，反而被風吹到想流淚」，另外有民眾白天看到鹽田邊充斥塑膠垃圾，直呼太誇張；近幾日因風勢與潮汐影響，藍眼淚已逐漸減弱。

面對亂象，南市府回應，觀旅局、警察局及區公所已在夜間加強巡查、清潔與交通引導，並呼籲遊客勿亂丟垃圾，共同維護濕地環境，南市府也表示，違規攤販與停車行為已依《道路交通管理處罰條例》加強取締。

市府進一步說明，扇形鹽田屬國有土地，由「台灣環境規劃協會」受國產署委託管理，負責環境維護與生態復育，藍眼淚出現期間，協會已派員巡查並設置告示牌提醒遊客注意安全、避免干擾濕地生態。