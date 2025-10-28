嘉義鹿草百禧日間照顧中心開幕 創新實踐老幼共學

嘉縣鹿草百禧日間照顧中心今天開幕，歷經多年籌備活化重寮國小部分校地轉為社福用地，增進鹿草鄉長期照顧資源，結合重寮國小推動老幼共學，營造社區共融的全齡共享空間。

天主教中華聖母基金會設立的「鹿草百禧日間照顧中心」，今天舉行揭牌儀式，縣長翁章梁、衛生福利部長期照護司副司長吳希文、中華聖母基金會董事長韓玲玲修女、鹿草鄉長嚴珮瑜、重寮國小校長林杏芳等人出席，共同見證鹿草鄉長照服務新里程。

揭牌儀式呼應「老幼共融」主題，安排長輩與學生共同敲響入學鑼、歡樂合奏「小蜜蜂」，氣氛溫馨動人。

中華聖母基金會執行長黎世宏致詞說，鹿草百禧日間照顧中心1樓為社區活動中心暨災民收容所；2樓為日照中心，由中華聖母基金會提供服務，全室採無障礙零死角設計，引進日本高齡友善家具與輔具，並設置多功能活動區、備餐區與無障礙廁所，配置智慧量測設備及資訊系統。

另外，3樓為鹿草鄉A級社區整合型服務中心，提供照顧計畫擬定、專業轉介與資源連結等服務。

翁章梁表示，嘉義縣老年人口眾多，若僅靠嘉義縣財政無力設置完善照顧網路，感謝中央長期推動長照計畫，為地方提供大量助力，同時感謝中華聖母基金會與聖馬爾定醫院合作承接嘉義縣多處長照服務，展現公私合力成果，落實「中央支持，地方用心」。

黎世宏指出，鹿草百禧日照中心由中央前瞻計畫補助新台幣2410萬元，鹿草鄉公所自籌190萬元，並獲嘉義民眾蔡明瑾慷慨捐贈400萬，作為室內裝修、無障礙廁所建置及適老家具輔具採購經費。因此以蔡明瑾父親之名「百禧」為中心命名，感念其深厚心意。