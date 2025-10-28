嘉義縣親子賞鳥季登場 集滿3枚戳章可換限量候鳥鑰匙圈
嘉義縣親子賞鳥季登場，沿海濕地聚集黑面琵鷺、琵嘴鴨、高蹺鴴，縣長翁章梁今與藝人謝京穎分享賞鳥攻略，11月起至11個集章地點領取候鳥護照，並集滿3枚不同戳章，就可到鰲鼓濕地生態展示館兌換候鳥造型吊飾，還有3梯次候鳥導覽解說，享受賞鳥樂趣。
翁章梁說，嘉義縣沿海以前曬鹽，現在鹽田都變成濕地，吸引鳥類聚集嬉戲、求偶，種類高達350種，鰲鼓濕地、布袋濕地及好美寮濕地都是很好的賞鳥地點，千島湖後面有一片白茫茫樹林，雖然樹上有鳥糞，但是氣氛幽靜，坐在那裡放空是人生一大享受。
翁章梁向謝京穎介紹候鳥的台語讀音，黑面琵鷺稱作「烏面抐桮」，黑色的嘴呈湯匙狀，全身羽毛為白色；高蹺鴴稱作「躼跤仔」，因為有很長的腳，就以外貌特徵命名，且腳的顏色是亮麗紅色，有著鳥界林志玲稱號，都可以在嘉義沿海濕地看得到。
文觀局表示，嘉義縣朴子溪口濕地、鰲鼓濕地森林園區、新岑公園、布袋濕地生態園區、好美寮濕地、布袋新塭鹽田是賞鳥熱點，今年結合周邊景點及商店推出集章活動，集滿3枚不同戳章，可以至鰲鼓濕地生態展示館兌換候鳥造型吊飾，邀請大家一起來賞鳥。
集章地點包括元泉益食品工廠、布袋海上巴士、白水湖蚵學家、向禾休閒漁場、好美船屋（好美農漁產）、余順豐花生觀光工廠、志哥的漁塭人生、東石50分Life工作室、東石外傘頂洲（凱旋號）、洲南鹽場以及鰲鼓濕地生態展示館等在地業者。
此外，文觀局也規畫生態導覽活動，邀請高雄鳥會、嘉義市野鳥學會舉辦生態導覽，高雄鳥會推出6梯次免費活動，線上報名網址 https://kwbs.neticrm.tw/civicrm/event/info?reset=1&id=645，嘉義市野鳥學會推出1梯次免費活動，可電洽陳先生05-2750667。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言