嘉基聯合消防、衛生局實兵演練 打造嘉義最強救命鏈
嘉義基督教醫院為嘉義市唯一重度級急救責任醫院，日前聯合嘉義市衛生局、消防局及區域聯防體系，完成一系列「韌性醫療演習」，從院前救護、院內大傷應變到加護病房與跨院轉診協調，全面驗證嘉義地區災難醫療體系的即時應變與整合能量。院長陳煒表示，這次演習是全院動員實戰演練，確保在關鍵時刻能精準啟動救命鏈。
演習首次院前與院內同步進行的實兵演練，以大量傷病患應變為主軸，模擬民宅不明原因爆炸造成多名傷患的重大事故現場。院前由嘉基急診部災難醫學科主任黃漢群擔任總指揮，率領DMAT（災難醫療救護隊）與消防局EMT（緊急救護技術員）共同實戰，在混亂環境中演練檢傷分類、止血與通報機制，確保在黃金救援時間內完成傷患分流與後送。
院內部分由醫師蔡信合主導，模擬多名重傷病患同時送抵急診的高壓情境，醫院立即啟動「災難醫療應變機制（HICS）」指揮系統，急診、手術室、加護病房同步展開床位調度與治療協調，展現跨部門即時整合與醫療量能擴充的能力。同時，嘉基也與鄰近醫院及衛生單位進行「區域聯防演練」，模擬跨院通報與轉診，強化災難下的醫療資源共享與合作應變。
院長陳煒表示，嘉基長期致力推動「韌性醫療」，不僅肩負平時重症救護任務，更在災難發生時扮演整合與指揮的核心角色。「這不只是訓練，而是一場全院動員的實戰測驗，從院前民防、DMAT部署到院內HICS運作，每一環節都要精準銜接，確保能在關鍵時刻啟動救命鏈。」。嘉基將持續透過訓練與合作，強化醫療韌性，守護嘉義市民健康與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言