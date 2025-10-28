快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院，聯合嘉義市衛生局、消防局及區域聯防體系，完成一系列「韌性醫療演習」，院前DMAT團隊進行檢傷分類與緊急處置，展現精準分流與救援效率。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院為嘉義市唯一重度級急救責任醫院，日前聯合嘉義市衛生局、消防局及區域聯防體系，完成一系列「韌性醫療演習」，從院前救護、院內大傷應變到加護病房與跨院轉診協調，全面驗證嘉義地區災難醫療體系的即時應變與整合能量。院長陳煒表示，這次演習是全院動員實戰演練，確保在關鍵時刻能精準啟動救命鏈。

演習首次院前與院內同步進行的實兵演練，以大量傷病患應變為主軸，模擬民宅不明原因爆炸造成多名傷患的重大事故現場。院前由嘉基急診部災難醫學科主任黃漢群擔任總指揮，率領DMAT（災難醫療救護隊）與消防局EMT（緊急救護技術員）共同實戰，在混亂環境中演練檢傷分類、止血與通報機制，確保在黃金救援時間內完成傷患分流與後送。

院內部分由醫師蔡信合主導，模擬多名重傷病患同時送抵急診的高壓情境，醫院立即啟動「災難醫療應變機制（HICS）」指揮系統，急診、手術室、加護病房同步展開床位調度與治療協調，展現跨部門即時整合與醫療量能擴充的能力。同時，嘉基也與鄰近醫院及衛生單位進行「區域聯防演練」，模擬跨院通報與轉診，強化災難下的醫療資源共享與合作應變。

院長陳煒表示，嘉基長期致力推動「韌性醫療」，不僅肩負平時重症救護任務，更在災難發生時扮演整合與指揮的核心角色。「這不只是訓練，而是一場全院動員的實戰測驗，從院前民防、DMAT部署到院內HICS運作，每一環節都要精準銜接，確保能在關鍵時刻啟動救命鏈。」。嘉基將持續透過訓練與合作，強化醫療韌性，守護嘉義市民健康與安全。

嘉義基督教醫院聯合消防局、衛生局舉行「韌性醫療演習」，模擬傷患救援情境。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院「韌性醫療演習」，模擬災難現場大量傷患救援情境。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院，聯合嘉義市衛生局、消防局及區域聯防體系，完成一系列「韌性醫療演習」。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義 演習 衛生局

嘉基聯合消防、衛生局實兵演練 打造嘉義最強救命鏈

