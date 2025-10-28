311到丹娜絲的溫度傳遞 嘉中、南三陸高校共植灰背櫟台日情誼長青

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義高中與南三陸高等學校師生攜手種下象徵希望的灰背櫟，見證跨海情誼的萌芽。圖／嘉義高中提供
嘉義高中與南三陸高等學校師生攜手種下象徵希望的灰背櫟，見證跨海情誼的萌芽。圖／嘉義高中提供

10多年前，日本宮城縣南三陸地區歷經311大地震，台灣曾伸出援手馳援重建；如今風雨角色對調，嘉義高中在丹娜絲颱風重創後，收到來自南三陸高等學校師生的暖心募款。今天兩校師生在嘉中旭陵崗舉行友情植樹，共同種下象徵堅韌與希望的台灣灰背櫟，跨越國界的情誼在泥土芬芳中再次萌芽。嘉中校長陳元泰表示，栽下的灰背櫟承載的不僅是一份回饋，更是一堂最真切的生命教育課。

今年7月，丹娜絲颱風重創嘉義地區，嘉中校園多株老樹傾倒受損。消息傳至日本宮城縣南三陸高等學校後，師生們感同身受，想起家鄉曾歷311大地震與海嘯創痛，也記得當年台灣伸出的溫暖援手。南三陸的學生於是主動在校內與商店街發起募款行動，盼為嘉中災後復原盡一份心力。這筆滿載情誼的善款，於暑假期間由赴日交流的日檢班師生親自帶回，成為跨海情誼最動人的見證。

陳元泰於開學典禮上向全校師生分享這份來自遠方的祝福。經校內討論後，師生決議將善款化作「生命的象徵」，以延續這段跨海情誼。今天活動邀請南三陸高校師生一同親手栽下灰背櫟，寓意堅韌、常青與希望，讓友誼之樹在旭陵崗上長久生根、枝繁葉茂。

灰背櫟（Quercus hypophaea Hayata）為台灣特有種常綠闊葉樹，由日本植物學者早田文藏於台灣研究期間命名，現被列為「近危（NT）」等級。此次由台、日兩校師生共同栽植，象徵跨越國界的情誼，更展現教育對生命的關懷與對環境永續的實踐精神。當陽光灑落在新栽的灰背櫟上，葉面碧綠生光、葉背銀灰閃耀，映照著兩地師生相知相惜的深厚情誼。

陳元泰表示，這棵樹承載的不僅是一份回饋，更是一堂最真切的生命教育課。當年311大地震時，台灣曾伸出援手；如今南三陸的學生以行動回報，讓這份善意化作校園中的一株株盎然綠意，使風雨之後的希望持續萌芽。他也期許，未來每當南三陸師生再度來訪，灰背櫟將更加繁茂，見證兩校情誼的成長與延續。

災後援助化為生命教育，兩校以灰背櫟象徵堅韌與希望，寓意友情長青。圖／嘉義高中提供
災後援助化為生命教育，兩校以灰背櫟象徵堅韌與希望，寓意友情長青。圖／嘉義高中提供
嘉義高中迎來日本宮城縣南三陸高等學校師生來訪，舉行「友情植樹活動」，師生共同種下灰背櫟象徵希望與友誼。圖／嘉義高中提供
嘉義高中迎來日本宮城縣南三陸高等學校師生來訪，舉行「友情植樹活動」，師生共同種下灰背櫟象徵希望與友誼。圖／嘉義高中提供

丹娜絲颱風 日本

