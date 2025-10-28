廚餘回流雲林加開堆肥產線 學者憂廚餘在各縣市流動呼籲這件事

雲林縣議會今開議，多位議員關注國內爆發非洲豬瘟疫情後，相關廚餘去化、豬肉供應、食品安全等問題，雲林縣環保局表示，雲林縣早已禁止廚餘養豬，現中央禁止廚餘養豬後，平均每天有10至15噸廚餘回流雲林，昨已協調堆肥場加開第二條產線，學者則建議，廚餘處理全國要有統一作法，避免廚餘在各縣市持續流動。

雲林縣禁止廚餘養豬行之有年，民進黨議員張維崢今質詢表示，未登記的20頭以下小型養豬場有可能將自家產生廚餘用來養豬，憂心可能成為疫情破口，縣府農業處長魏勝德答詢表示，稽查人員會落實小型養豬場查核，避免成為破口。

國民黨團總召李明哲則關注縣內廚餘去化量能及豬肉供應等問題。環保局長張喬維表示，雲林早已禁止廚餘養豬，縣內產生廚餘由南亞堆肥場製成肥料供應民眾使用，除斗六、斗南兩鄉鎮及少數餐廳、雲林第二監獄、國軍將廚餘賣到外縣市養豬場，縣內平均一天有30噸廚餘進入堆肥場。

中央因應疫情禁止廚餘養豬後，原先外賣到外縣市養豬場的廚餘已回流雲林，平均每天增加10至15噸，張喬維說，昨已協調南亞堆肥場啟動第二廚餘處理堆肥產線，將每日廚餘處理量能從30噸提升到每日60噸，且南亞堆肥場廚餘去化由縣府統一調度，禁止外縣市廚餘流入。

台中廚餘養豬場發生非洲豬瘟疫情，查出養豬場未落實上傳廚餘蒸煮資料，雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授郭昭吟表示，由此看出在廚餘去化管理上，地方政府「螺絲有一點鬆了」，國內部分縣市禁止廚餘養豬、部分縣市允許，極可能導致廚餘在各縣市之間流動，增加禁止養豬的縣市管理上的困難。

她表示，雖然廚餘養豬可能是目前經濟的做法，但做成堆肥或沼氣發電再利用能減少管理風險，是最佳解方。無論未來廚餘去化採用何種方式，既然部分地方政府對於這個廚餘養豬的政策有些失靈，目前應回歸中央，並採取統一作法，才能降低風險，擺脫非洲豬瘟的威脅。