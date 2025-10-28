快訊

影／台南廚餘高速發酵廠助轉化肥料 黃偉哲：勸餐廳、學校食物減量

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
城西廚餘高速發酵廠採全自動化高溫密閉處理流程，有效降低異味並轉化為有機肥料。記者袁志豪／攝影
中央因應非洲豬瘟，全國豬隻禁宰運15天，台南市政府針對全台首起非洲豬瘟案例，啟動跨局處應變機制，全力阻絕疫情擴散；市長黃偉哲今天前往城西廚餘高速發酵廠視察，指出已全面啟動防疫措施，確保廚餘收運與去化過程穩定、安全，並將勸導餐廳、學校食物減量。

黃偉哲與環保局長許仁澤今天上午8時20分前往安南區城西焚化爐視察廚餘經過高速發酵之後所做好的產品，黃偉哲說，台南市早於2019年起陸續建置兩座廚餘高速發酵廠，每日合計可處理近40噸廚餘；2019年因中國大陸發生非洲豬瘟，時任行政院長蘇貞昌還曾經來看過，當時適時發揮作用。

黃偉哲表示，發酵廠這幾年來運作良好，這次很不幸發生非洲豬瘟的疫情，將來長久的方向還是要走向「廚餘不餵豬」；這個系統採密閉高溫自動化發酵程序，可有效降低氣味、避免露天曝曬造成環境影響，廚餘經過發酵場，發酵完成，就變成有用的肥料、培養土。

黃偉哲說明，產品剛做好時還是有點味道，經過10天的曝曬後（非露天），就可以裝袋，成品販售給農民以及需要的市民；他強調，這個肥料不是隨隨便便的肥料，是經過農業部認證的有機肥料、培養土，從上游、下游一直到這個成品，都能成為有用的、化腐朽為神奇。

至於上下游的處理，黃偉哲指出，會從上游廚餘減量，從營養午餐、餐廳的部分來勸導，一方面不要做太多餐點，另方面就是用餐後鼓勵打包；如果處理還不夠，額外的廚餘就用焚化的方式處理。市府補充，持續推動學校午餐廚餘減量，要求各校精準預估每日食材用量，落實源頭減量，避免浪費。

黃偉哲指出，發酵廠自啟用以來運作穩定，2019年非洲豬瘟於中國爆發期間即發揮防疫效能，如今面對國內疫情，兩座廠仍持續穩定運轉；未來市府將持續推動「廚餘不餵豬」政策方向，透過科學化處理讓廚餘轉化為有用資源，落實環境永續與防疫安全。

環保局說明，城西廚餘高速發酵廠採全自動化處理流程，經翻桶、碎解、固液分離、高溫發酵、除臭與堆肥等多道程序，約十天即可產出符合雜項堆肥標準之有機培養土，達成廚餘資源化與循環再利用的目標。

市府指出，疫情發生後已嚴格禁止廚餘流入養豬場，並全面改以高速發酵廠等指定據點集中處理；針對部分機關學校廚餘清運受影響的情形，市府已即時提供協助，新增45處機關學校納入清運服務範圍，確保處理作業不中斷。

市府呼籲市民積極配合市府各項措施，攜手維護公共衛生與環境安全，若民眾對廚餘去化管道有任何疑問，可洽詢環保局專線（0905-016392）了解詳情，同時感謝第一線清潔隊員及廠內人員在防疫非常時期堅守崗位。

環保人員進行廚餘處理作業，確保收運與發酵流程順暢。圖／市府提供
環保人員進行廚餘處理作業，確保收運與發酵流程順暢。記者袁志豪／攝影
城西廚餘高速發酵廠採全自動化高溫密閉處理流程，有效降低異味並轉化為有機肥料。記者袁志豪／攝影
黃偉哲說明，經過10天的曝曬後（非露天），就可以裝袋，成品販售給農民以及需要的市民。記者袁志豪／攝影
城西廚餘高速發酵廠採全自動化高溫密閉處理流程，有效降低異味並轉化為有機肥料。圖／市府提供
黃偉哲說明，經過10天的曝曬後（非露天），就可以裝袋，成品販售給農民以及需要的市民。記者袁志豪／攝影
城西廚餘高速發酵廠採全自動化高溫密閉處理流程，有效降低異味並轉化為有機肥料。記者袁志豪／攝影
市長黃偉哲今日前往城西廚餘高速發酵廠視察，關心廚餘去化與防疫作業情形。圖／市府提供
城西廚餘高速發酵廠採全自動化處理流程，經翻桶、碎解、固液分離、高溫發酵、除臭與堆肥等多道程序。記者袁志豪／攝影
城西廚餘高速發酵廠採全自動化高溫密閉處理流程，有效降低異味並轉化為有機肥料。記者袁志豪／攝影
市長黃偉哲今日前往城西廚餘高速發酵廠視察，關心廚餘去化與防疫作業情形。記者袁志豪／攝影
黃偉哲強調市府全力維持廚餘處理穩定，廠內自動化發酵流程可在十天內產出有機培養土。圖／市府提供
城西廚餘高速發酵廠採全自動化處理流程，經翻桶、碎解、固液分離、高溫發酵、除臭與堆肥等多道程序。記者袁志豪／攝影
