影／台南廚餘高速發酵廠助轉化肥料 黃偉哲：勸餐廳、學校食物減量

中央因應非洲豬瘟，全國豬隻禁宰運15天，台南市政府針對全台首起非洲豬瘟案例，啟動跨局處應變機制，全力阻絕疫情擴散；市長黃偉哲今天前往城西廚餘高速發酵廠視察，指出已全面啟動防疫措施，確保廚餘收運與去化過程穩定、安全，並將勸導餐廳、學校食物減量。

黃偉哲與環保局長許仁澤今天上午8時20分前往安南區城西焚化爐視察廚餘經過高速發酵之後所做好的產品，黃偉哲說，台南市早於2019年起陸續建置兩座廚餘高速發酵廠，每日合計可處理近40噸廚餘；2019年因中國大陸發生非洲豬瘟，時任行政院長蘇貞昌還曾經來看過，當時適時發揮作用。

黃偉哲表示，發酵廠這幾年來運作良好，這次很不幸發生非洲豬瘟的疫情，將來長久的方向還是要走向「廚餘不餵豬」；這個系統採密閉高溫自動化發酵程序，可有效降低氣味、避免露天曝曬造成環境影響，廚餘經過發酵場，發酵完成，就變成有用的肥料、培養土。

黃偉哲說明，產品剛做好時還是有點味道，經過10天的曝曬後（非露天），就可以裝袋，成品販售給農民以及需要的市民；他強調，這個肥料不是隨隨便便的肥料，是經過農業部認證的有機肥料、培養土，從上游、下游一直到這個成品，都能成為有用的、化腐朽為神奇。

至於上下游的處理，黃偉哲指出，會從上游廚餘減量，從營養午餐、餐廳的部分來勸導，一方面不要做太多餐點，另方面就是用餐後鼓勵打包；如果處理還不夠，額外的廚餘就用焚化的方式處理。市府補充，持續推動學校午餐廚餘減量，要求各校精準預估每日食材用量，落實源頭減量，避免浪費。

黃偉哲指出，發酵廠自啟用以來運作穩定，2019年非洲豬瘟於中國爆發期間即發揮防疫效能，如今面對國內疫情，兩座廠仍持續穩定運轉；未來市府將持續推動「廚餘不餵豬」政策方向，透過科學化處理讓廚餘轉化為有用資源，落實環境永續與防疫安全。

環保局說明，城西廚餘高速發酵廠採全自動化處理流程，經翻桶、碎解、固液分離、高溫發酵、除臭與堆肥等多道程序，約十天即可產出符合雜項堆肥標準之有機培養土，達成廚餘資源化與循環再利用的目標。

市府指出，疫情發生後已嚴格禁止廚餘流入養豬場，並全面改以高速發酵廠等指定據點集中處理；針對部分機關學校廚餘清運受影響的情形，市府已即時提供協助，新增45處機關學校納入清運服務範圍，確保處理作業不中斷。