帶狀皰疹疫苗補助 雲林最快明年試辦

帶狀皰疹好發於50歲以上成年人，但疫苗費用高，雲林縣政府昨宣布最快明年試辦補助50歲以上弱勢且有重大傷病的縣民接種；台南、嘉縣市也已有補助設籍者施打，並研議明年擴大補助量能或放寬年齡。

帶狀皰疹非屬法定傳染病，疾管署未列入常規疫苗，目前核准的疫苗須接種2劑，單劑約9千元，許多民眾卻步，雲縣議員廖偉晴、王鈺齊、鍾明馨近期質詢建議縣府跟進別縣市要補助。

雲林衛生局長曾春美說，明年試辦補助對象規畫為「設籍滿1年的50至64歲低收、中低收且具有重大疾病及持有重大傷病卡民眾」及「設籍滿1年65歲以上低收、中低收者」，預計補助150人的2劑費用，經費約540萬元，預算案已送議會審議。

台南規畫擴大量能

南市今年3月起補助65歲以上具低收入戶、中低收入戶，且罹患高風險慢性病的市民免費接種，今年採購的疫苗全打完，共113人接種，衛生局指出，規畫明年擴大補助量能，預計編列320萬元採購疫苗，仍優先研議弱勢族群接種。

嘉市率先全額補助2劑

嘉市為本島首個全額補助2劑疫苗的縣市，市府指出，去年起補助65歲以上弱勢長者接種，今年下修至50歲以上設籍滿1年的低收與中低收入戶，截至本月27日，已服務414名長者，其中335人完成2劑接種，目前剩餘51劑疫苗，年底前會提供尚未接種第2劑者施打。

嘉縣擬放寬年齡

嘉縣衛生局表示，今年補助70歲以上低收及中低收長輩接種2劑，採購600劑疫苗，目前剩餘128劑，明年滿70歲者加入接種，應能催注用罄，研議明年降低接種年齡層，嘉惠更多弱勢長者。