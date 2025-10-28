快訊

沙崙特區惡臭惹民怨 環保局專案擴大巡查

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導

政府大幅投資台南歸仁區沙崙特區，又傳出台積電將進駐設廠，建案陸續進駐，許多特區新住戶卻反映長期夜間聞到疑雞、豬糞的惡臭，投訴南市府、民代也難改善；議員認為，要「離牧」才能徹底解決，困難在於須讓合法畜牧業者心服口服。

南市環保局表示，已成立「歸仁高鐵專案」擴大巡查，安排異味採樣、查明來源，導入熱區地圖、微感測器及移動監視器，加強列管對象查核，違規者一律依法嚴懲。

高鐵特定區異味可能的來源很多，且歸仁近期晚間主風向為東北風，市府尚未確認特定汙染源。居民形容，近幾個月夜間不定期會飄來類似雞、豬糞臭味，相當濃厚，會緊閉門窗、甚至衣服不敢晾外面，但味道到早上就消失，令人懷疑偷排放。

市議員陳皇宇表示，高鐵特定區附近8個養殖場，可能造成居民聞到異味，受風向與業者管理影響，且動物排泄物含大量硫化物，可能影響先進奈米晶片生產，市府現階段除稽查，可比照空氣汙染公告模式，業者配合提出清理排廢棄物等規畫，讓各里提前公告，提醒民眾在特定時段關閉門窗、避免外出。

陳皇宇認為，要「離牧」才能徹底解決汙染源，只是畜牧業者在高鐵特區出現前早已存在，對於有依循政府規定打造水簾式畜舍等改善作為的業者，要他們搬走更不合理，應採「以地換地」或給予優厚補償等一定的條件。

環保局統計，去年至今年10月在歸仁區執行13次畜牧業異味採樣，裁處1件，另，歸仁汙染熱點區域的畜牧場、工廠異味、廢水偷排、露天燃燒等違規情形，依違反空汙、水汙法規，以及廢清法告發23件。

