南科沙崙園區提出草鴞保育方案 環團仍存疑

國發會上月審定「南科沙崙生態科學園區籌設計畫」，卻不斷遭質疑危害草鴞等保育野鳥生存，南科管理局為此宣示將成立草鴞保育協作平台，提出設草鴞保育專區等5方案；不過環團持保留態度，要求設大面積復育區、議員盼市府也設植物園區保留綠帶。

中央和地方推動台南高鐵特定區旁的台糖歸仁沙崙農場成立「生態」與「健康」兩大園區，開發總面積600多公頃，占農場面積近3分之2，當地有多種保育野鳥，包括一級保育野鳥草鴞，各地野鳥學會、環保人士相當關注。

沙崙生態科學園區開發案，遭質疑嚴重影響生態。圖為園區選址沙崙農場的現況，遠處是台南高鐵站特區一帶已有不少開發。記者周宗禎／攝影

鳥會、環團要求以科學證據為基礎、資訊透明、且能納入公民監督嚴謹評估，在能提出具體、有效生態保育對策，並就選址爭議與社會達成共識前，沙崙農場不應進行任何形式的大規模開發，不是反對發展，但堅決反對程序、邏輯與事實都充滿矛盾的開發案。

南科管理局表示，將委託第3方公正單位成立東方草鴞保育協作平台，廣納鳥會、NGO、環團、地方居民等各方意見，凝聚保育共識，以達生態與產業智慧共融、健康永續，初步提出生態保育方案，包括穩定投注預算監測草鴞、優化二仁溪高灘地作棲地、生態科學區內畫設草鴞保育專區和區外擴大草鴞棲地及覓食區等。

但台南社大環境行動小組召集人黃煥彰質疑，還不知平台如何運作，並非「畫一個角落種草草鴞就會過去」，至少應在開發範圍設大面積復育區，希望落實生態保育優先，不能掛羊頭賣狗肉，「否則敢大膽講，這樣下去幾年內沙崙的草鴞就會滅絕」。

市議員鄭佳欣說，已與議員吳禹寰在議會提案要求市府提具體規畫「國家生態植物園區」，園內保留大面積綠帶、水域滯洪池及生態廊道，兼顧防洪、休憩與生態保護功能。

南科管理局表示，協作平台會與各界充分透明溝通，凝聚各方共識，納入實質規畫與環評承諾。