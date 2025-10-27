城市博覽會嘉市成開放展場 黃敏惠：嘉義的美好來自市民日常

嘉義市政府今天宣布「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日登場，以「咱 嘉義式」為號召，以「共享城市」、「宜居城市」、「摩登城市」，分別詮釋城市治理、永續生活與當代創意，並串聯全市17處展覽場域，讓整座嘉義化為一座開放展場。市長黃敏惠表示，嘉義的+1，就是每一位市民的力量。這股力量讓嘉義不僅延續歷史，更一步步創造未來。

黃敏惠表示，嘉義的美好來自市民的日常，每一份努力、每一次參與，都是嘉義的+1力量。感謝超過百家品牌與企業夥伴共襄盛舉，從百貨通路聯名、旅宿住房專案、限定禮盒設計到文創品牌合作，展現嘉義多元產業的創意行動力。黃敏惠說，「每一家店，都是嘉義的一盞燈；當這些光連成一片，就是最溫暖的城市風景。」

文化局長謝育哲表示，嘉義是全台最早築城的城市，321年來從「木都」、「畫都」的文化底蘊邁向「永續嘉義」的現代願景。本次博覽會邀請教授劉維公擔任總顧問、華麗邏輯創意總監林昆穎任總策展人，結合200多家品牌與逾1000名專業人才，串連17場域，規畫16檔主題展覽、30場演出及50場以上活動，橫跨3個周末，展現嘉義城市的文化厚度與創造力，讓市民共同參與城市發聲。

今天現場氣氛熱烈，嘉義出身金曲歌王陳建瑋、「嘉義好媳婦」王彩樺及DJ Didilong李英宏共同站台，陳建瑋與李英宏首次合唱主題曲〈佮伊做陣行〉，為活動揭開序幕。黃敏惠說，「嘉義結合金曲、金鐘、金馬三金力量，以音樂傳遞嘉義式精神，讓世界聽見嘉義。」

吉祥物「桃喜」以嘉義古稱「桃城」為靈感，象徵幸福與希望，臉上「+1」微笑展現嘉義人樂觀、溫暖的生活態度。黃市長表示，「桃喜」將於博覽會期間現身各展區與民眾互動，成為幸福嘉義的最佳代言人。