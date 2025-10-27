快訊

城市博覽會嘉市成開放展場 黃敏惠：嘉義的美好來自市民日常

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日登場。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天宣布「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日登場，以「咱 嘉義式」為號召，以「共享城市」、「宜居城市」、「摩登城市」，分別詮釋城市治理、永續生活與當代創意，並串聯全市17處展覽場域，讓整座嘉義化為一座開放展場。市長黃敏惠表示，嘉義的+1，就是每一位市民的力量。這股力量讓嘉義不僅延續歷史，更一步步創造未來。

黃敏惠表示，嘉義的美好來自市民的日常，每一份努力、每一次參與，都是嘉義的+1力量。感謝超過百家品牌與企業夥伴共襄盛舉，從百貨通路聯名、旅宿住房專案、限定禮盒設計到文創品牌合作，展現嘉義多元產業的創意行動力。黃敏惠說，「每一家店，都是嘉義的一盞燈；當這些光連成一片，就是最溫暖的城市風景。」

文化局長謝育哲表示，嘉義是全台最早築城的城市，321年來從「木都」、「畫都」的文化底蘊邁向「永續嘉義」的現代願景。本次博覽會邀請教授劉維公擔任總顧問、華麗邏輯創意總監林昆穎任總策展人，結合200多家品牌與逾1000名專業人才，串連17場域，規畫16檔主題展覽、30場演出及50場以上活動，橫跨3個周末，展現嘉義城市的文化厚度與創造力，讓市民共同參與城市發聲。

今天現場氣氛熱烈，嘉義出身金曲歌王陳建瑋、「嘉義好媳婦」王彩樺及DJ Didilong李英宏共同站台，陳建瑋與李英宏首次合唱主題曲〈佮伊做陣行〉，為活動揭開序幕。黃敏惠說，「嘉義結合金曲、金鐘、金馬三金力量，以音樂傳遞嘉義式精神，讓世界聽見嘉義。」

吉祥物「桃喜」以嘉義古稱「桃城」為靈感，象徵幸福與希望，臉上「+1」微笑展現嘉義人樂觀、溫暖的生活態度。黃市長表示，「桃喜」將於博覽會期間現身各展區與民眾互動，成為幸福嘉義的最佳代言人。

黃敏惠誠摯邀請全台民眾於12月12日至28日走進嘉義「+1」，用雙腳探索、用心感受「嘉義式」的幸福與創造力，共同見證城市發展的新篇章。

嘉義市長黃敏惠在博覽會主視覺前以跑步姿勢象徵累積幸福不斷進步。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天宣布「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日登場，市長黃敏惠與在地商家合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠在博覽會吉祥物「桃喜前以跑步姿勢象徵累積幸福不斷進步。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠說明博覽會主視覺象徵累積幸福不斷進步。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今天宣布「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日登場。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠宣布「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日登場。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠宣布「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日登場。記者李宗祐／攝影
