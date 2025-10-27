快訊

雲林國際農機展閉幕 3天80萬人參觀創交易7.3億元紀錄

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今年部分重型機械增加現場表演，台灣昊訫公司的日本諸岡最新型自走式碎木機現場操作表演最吸睛，國外廠商希望未來能有更多空間現場操作展示。記者蔡維斌／攝影
雲林國際農業機械暨資材展400多家國內外廠商逾千個攤位展售各種大小農機和資材，3天展期今天閉幕吸引超過80萬人，交易和訂單帶來達7.3億元商機。今年部分大型機具增加實地操作表演，效果良好，國外廠商認為，大型農機展在亞洲較為罕見，建議未來多增設操作展示區，相信可吸引更多訂單。

2025年第19屆雲林國際農業機械展，今年有日、韓、美、新加坡、越南及印度等國參展，展區主題包含低碳排曳引機、建設機械及碳匯農機資材設備，並導入AI科技的農機等，透過農機產業技術交流，展現台灣農業實力及創新動能。

日本SEIKI海外營業部長渡边辰夫表示，亞洲各國都致力發展農機，具有大規模的農機展比較少，這次台灣農機展規模很大，相當難得，可藉此互相交流，以稻作為例，台灣二至三期作，日本只有一期，雙方雖都有很好的農機技術，但仍未盡完善，可透過交流，讓各國農機研發更加精進。

今天是農機展最後一天，且連假也已結束，但人潮依舊滿滿，會場大到重型吊車機具，小到剪刀小鋸，應有盡有，每攤人滿滿把握最後機會詢問購買，尤其台灣昊訫公司的日本諸岡最新型自走式碎木機現場操作表演最吸睛，巨大樹幹置入碎木機，不到兩分鐘出來變成木屑燃料輸出，廢木變黃金，讓人嘆為觀止，詢問度破表。

幾家外國廠商也表示，現場操作可讓民眾更易理解農機的精妙，未來如果能夠再增加空間讓更多農機實際運轉、操作展示，相信可讓農機展更具可看性，也可吸引更多訂單。

今天閉幕式由縣長張麗善主持，並感謝工作團隊圓滿完成這場國內最大的農機展，她表示，農機展3天參展人潮突破80萬人次，突破7.3億元交易金額，雙雙再突破紀錄，可見雲林農機展已締造口碑，贏得國際肯定，期待明年再接再厲突破百萬人參展，更強化農業科技產業鏈結，提升雲林成為慧農業的象徵。

雲林國際農機展今天閉幕，3天創下80萬人參觀的紀錄，交易金額達7.3億元。記者蔡維斌／翻攝
雲林國際農機展進入尾聲，仍有不少人把握最後機會參觀巡禮，3天展期創下80萬人新紀錄。記者蔡維斌／攝影
今年部分重型機械增加現場表演，台灣昊訫公司的日本諸岡最新型自走式碎木機現場操作表演最吸睛，國外廠商希望未來能有更多空間現場操作展示。記者蔡維斌／攝影
