台南新增1例本土登革熱 群聚工廠停工配合化學防治

台南市今天新增1例登革熱本土病例，疫情調查顯示為南區本土登革熱群聚工廠員工第3例，工廠自主停工至10月29日，配合登革熱防治中心重新進行化學防治作業。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，個案於21日擴大篩檢NS1及PCR檢驗均為陰性，25日監測期內出現發燒症狀，主動回報公司與衛生所，之後至醫院就診，經醫師使用NS1快篩陽性而通報及住院治療，之後PCR陽性確診，病毒型別與前2案同為第3型。

衛生局指出，個案於病毒血症期活動足跡有鹽水區、東區與佳里區，民眾若有與確診個案足跡重疊，且出現發燒等疑似登革熱症狀，應盡速就醫。

衛生局指出，台南市登革熱防治中心於昨日接獲醫院通報後，立即進行疫情調查及活動地孳生源清除，並邀集相關單位共同研商防治措施，決議針對南區工廠群聚事件列管對象，全部以第3例確診新個案發病日起算，將監測期延長至11月26日。

衛生局指出，工廠已自主停工至29日，配合登革熱防治中心重新進行化學防治作業，市府並擴大動員環境孳生源清除，同時針對密切接觸者採檢、健康監視與衛生教育；此外，持續執行移工宿舍及廠區環境衛生安全與病媒蚊監測查核，凡找到孳生源，將依傳染病防治法告發開罰。