陳亭妃邀龔明鑫與台南產業座談 籲盤點需求提供協助

立法院經濟委員會今天在台南市召開溪北地區糖鐵五分車廊帶會議，關心地方創生計劃進度；另邀請經濟部長龔明鑫與台南產業界座談，召委陳亭妃要求盤點業者需求並提供實質協助。

民進黨立委陳亭妃今天安排立法院經濟委員會到台南考察，分別於新營區、安南區召開2場會議，關心地方創生與產業復原議題。

陳亭妃上午在新營區召開的會議中表示，溪北五分車觀光廊帶創生計畫，不僅可整合後壁、新營、鹽水的農業、產業與文化，也可將能量擴大到柳營、白河，吸引青年返鄉工作，進而帶動觀光，是溪北地區未來發展關鍵交通軸線。

國發會副主委彭立沛表示，23日已經發文台南市政府，希望能儘速提案，國發會才能進入審查程序，核准計劃後再爭取中央各部會經費協助。

經濟委員會並會中決議，由市府召開「溪北糖鐵五分車廊帶創生計畫」整合會議，各中央部會都是工作小組成員，除了要參與，也要由國發會全力協助催生溪北糖鐵五分車廊帶創生計畫完成。

陳亭妃在安南區舉行的產業座談會中則表示，過去持續要求政府與產業間建立溝通平台，國家與產業現在都面臨AI與其他面向產業轉型，過去輔導模式不一定適用於當下經濟趨勢，必須了解廠商實際需求，才能對症下藥。

陳亭妃強調，台南很多廠商是產業界「隱形冠軍」，面對轉型浪潮，需要政府提供必要協助，加上丹娜絲風災造成許多產業受損嚴重，如何透過多元協助，幫忙企業重生，是很重要課題。